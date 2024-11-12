نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاته الثامنة.. أعمال فنية بارزة في حياة الساحر محمود عبدالعزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم الثلاثاء الموافق 11 نوفمبر، الذكرى الثامنة لوفاة الفنان القدير محمود عبدالعزيز، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2016، رحل وترك خلفه إرثًا كبيرًا من الأعمال الفنية الناجحة والعالقة في أذهان جمهوره ومحبيه حتى الآن، واستطاع من خلالها أن يتخذ مكانًا في قلوب محبيه، حيث يعد من أهم وأبرز الفنانين في مصر خلال العقود الآخيرة، ويعرض لكم دوت الخليج الفني أبرز الأعمال الفنية للراحل محمود عبدالعزيز.

محمود عبدالعزيز

معلومات عن الفنان محمود عبدالعزيز

ولد محمود عبد العزيز في 4 يونيو 1946، في محافظة الإسكندرية، وتخرج من كلية الزراعة، وغير مساره بعد ذلك إلى التمثيل، ليشهد عام 1973 على ميلاد نجم جديد تحت إشراف المخرج نور الدمرداش في مسلسل "الدوامة"، والذي كان بداية الانطلاقة الفنية للساحر محمود عبدالعزيز.

مشوار محمود عبدالعزيز الفني

وقدم محمود عبد العزيز خلال مسيرته الفنية العديد من الأعمال الفنية المختلفة بين السينما والمسرح والتلفزيون، وفي رصيده الفني ما يقرب من 84 عملًا فنيًّا، من أشهرها البرىء وإبراهيم الأبيض.

الأعمال الدرامية لـ محمود عبد العزيز

وشهدت الدراما أيضًا على تميز الساحر محمود عبد العزيز، فقد قدم أعمال لا تعد ولا تحصي في الدراما، أبرزها رأفت الهجان، محمود المصري، باب الخلق، جبل الحلال،الدوامة، كلاب الحراسة، البشاير، باب الخلق، وآخرهم كان مسلسل راس الغول.

‏أبرز أدوار محمود عبد العزيز في السينما

ومن أبرز أعماله الفنية: “الحفيد، والجوع، والشياطين، ووكالة البلح، ونهر الخوف، والعار، والمعتوه، وسوق المتعة، شيطان الجزيرة، وحساب السنين، وامرأة بلا قلب، السادة الرجال، وسمك لبن تمر هندي، وسيداتي آنساتي، أبو كرتونة، وداعا للعذاب،العذراء والشعر الأبيض، السادة المرتشون، اعدام ميت، البرئ، الجوع، وغيرهم من الأعمال الفنية.