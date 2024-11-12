تركي آل الشيخ يهنئ الموسيقار هاني فرحات بعقد قرانه على دنيا جمعة

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أحمد جودة - القاهرة - احتفى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بعقد قران الموسيقار هاني فرحات على البروديوسر والمشرفة على العديد من الحفلات الفنية دنيا جمعة،ونشر صور من الحفل وهنأ العروسين متمنيًا لهما حياة زوجية سعيدة، وعلق عليها قائلًا:" مبروك للصديق الغالي المايسترو هاني فرحات زواجه اليوم وربنا يوفقهم إن شاء الله".

منشور تركي آل الشيخ

تفاصيل عقد قران هاني فرحات

عقد القران فضيلة الشيخ د.عمرو الورداني، والحفل حضره نجوم الثقافة والمجتمع في مقدمتهم وزير الثقافة د.أحمد هنو ووزير الثقافة الأسبق الفنانة إيناس عبد الدايم، والفنانون عمرو دياب، كريم عبد العزيز، عمرو يوسف وزوجته كندة علوش، أحمد حلمي، تامر عاشور، مي فاروق منة شلبي، فريق واما، رامي جمال والمخرج طارق العريان والمنتجين محمد حفظي، وممدوح السبع ومن الرياضيين حازم إمام، أحمد شوبير، أيمن يونس، محمد عبد المنصف، أحمد فتحي.



بعد خطوبة استمرت 7شهور عقب قصة حب قصيرة توجت بالإرتباط وسوف يقيم الموسيقار حفل زفاف ضخم بعد إجازة عيد الفطر يحضره كل محبيه في الوطن العربي".

هاني فرحات يعيش حالة من التألق



ويعيش الموسيقار هاني فرحات تألق فنية ضخمة خلال هذا العام علي المستويين العربي والعالمي تولي قيادة الأوركسترا لمعظم نجوم السوبر ستار في العالم العربي في كل الفعاليات الفنية بمختلف الدول العربية كما قاد الأوركسترا الفيلهارمونية الملكية البريطانية كأول موسيقي عربي يسند إليه هذه المهمة،كما يستعد للعديد من العديد من الحفلات الضخمة خلال الشهور القادمة ".