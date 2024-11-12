نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد التاجي: رفضت دور المتحرش بفيلم "عمارة يعقوبيان " وقلت ليهم أنا عندي بنات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجاب الفنان محمد التاجي علي سؤال هل الفنان عادل إمام غضب منك بسبب رفضك للمشاركة في فيلم "عمارة يعقوبيان "في شخصية الراجل المتحرش، قائلًا:" أنا رفضت الدور منذ أن قرأته لإن عندي بنات".

الفنان محمد التاجي

تصريحات محمد التاجي عن فيلم "النوم في العسل"

وأضاف خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي د. عمرو الليثي:" عادل إمام زعل مني وصناع فيلم "النوم في العسل “ بسبب رفضي المشاركة، والحقيقة كنت مشغول جدًا في تصوير أكثر من فيلم وقتها وبسبب ضيق الوقت ورفضت”.

تصريحات محمد التاجي عن فيلم "عمارة يعقوبيان"

وعن فيلم عمارة يعقوبيان رفضت الشخصية وقلت وقتها أنا عندي بنات،:"أنا يهمني الدور وهذا حدث في مسلسل " لا" مع الاستاذ يحي العلني وشكرني على دور في حلقة واحدة، وأنا يهمني الدور قبل أي شئ، وأيضًا كان لي مشاركة بفيلم "ديل السمكة “ وكنت ضيف شرف”.

وتابع:* قدمت أعمال بسبب الفلوس اجاب نعم ولكنها قليلة جدًا ولم تؤثر في مسيرتي الفنية، وأنا راضي بما قسمه الله لي والحمد لله عن مسيرتي في الفن".