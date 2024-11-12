نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. أحمد محارب يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان أحمد محارب تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما استقبل واجب العزاء في والدته، مساء أمس الاثنين، بمسجد أسد ابن الفرات بشارع التحرير في الدقي، بعد رحيلها أول أمس الأحد.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء في والدة أحمد محارب، التي وفاتها المنية أمس الأحد، ومن بينهم، نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، الفنان محمد سلام، الفنان أحمد داود، الفنان محمد أوتاكا، الفنان أحمد سلطان، وغيرهم.

أحمد محارب

وفاة والدة أحمد محارب

يشاؤ أنه قد أعلن أحمد محارب، عن وفاة والدته، يوم الأحد الماضي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي الحبيبة والدفنة في مقابر العائلة "مقابر كفر فاروق" بعين شمس شارع إبراهيم عبد الرازق".



وأضاف: "ادعولها بالرحمة والعفو والمغفرة، صلاة الجنازة عقب صلاة العشاء بمسجد فاطمة الزهراء".

آخر أعمال أحمد محارب

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد محارب الفنية، هو من خلال مشاركته في مسلسل "أشغال شقة" بطولة الفنان هشام ماجد والفنانة أسماء جلال، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

أبطال وصناع مسلسل "أشغال شقة"

وشارك في بطولة مسلسل أشغال شقة كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، مصطفى غريب، سلوى محمد علي، حازم إيهاب، محمد محمود، إنتصار، إيمان السيد، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف كلًا من خالد دياب وشيرين دياب، والإخراج لـ خالد دياب.