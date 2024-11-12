محمد هنيدي يعود في رمضان بـ"شهادة معاملة أطفال" بعد غياب 6 سنوات أعلن النجم محمد هنيدي عن تواجده في موسم رمضان 2025 بمسلسل جديد يحمل اسم شهادة معاملة أطفال.ونشر محمد هنيدي إقرأ المزيد

أعلن النجم محمد هنيدي عن تواجده في موسم رمضان 2025 بمسلسل جديد يحمل اسم "شهادة معاملة أطفال".

ونشر محمد هنيدي عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بوستر المسلسل، وكتب: "بسم الله توكلنا على الله، شهادة معاملة أطفال في رمضان، ربنا يكرمنا يارب. رمضان".

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج وائل فرج، والعمل يعيد محمد هنيدي إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 6 سنوات، منذ تقديمه مسلسل "أرض النفاق" عام 2018.

يذكر أن آخر أعمال محمد هنيدي كان مسرحية "ميوزيكال سكوول"، وشاركه البطولة محمد ثروت، نرمين الفقي، نانسي صلاح، أحمد سلطان، محمود حافظ، وغيرهم، والمسرحية من تأليف خليفة سمير، وأحمد محارب، ومن إخراج خالد جلال.

وفي السينما كان آخر أعمال محمد هنيدي هو فيلم "مرعي البريمو"، من بطولة محمد هنيدي، غادة عادل، نانسي صلاح، لطفي لبيب، مصطفى أبو سريع، محمد محمود، وعلاء مرسي، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.