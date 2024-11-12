نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوم الفن يهنئون هاني فرحات بعقد قرانه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

احتفل الفنان هاني فرحات بعقد قرانه في أجواء مفعمة بالحب والسعادة، على البروديوسر والمشرفة على العديد من الحفلات الفنية دنيا جمعة، وعقد القران الشيخ د.عمرو الورداني، والحفل حضره نجوم الثقافة والمجتمع، في مقدمتهم وزير الثقافة د.أحمد هنو، ووزيرة الثقافة الأسبق الفنانة إيناس عبد الدايم، والفنان عمرو دياب، وكريم عبد العزيز، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وأحمد حلمى، وتامر عاشور، ومى فاروق، ومنة شلبي، وفريق واما، رامي جمال والمخرج طارق العريان والمنتجين محمد حفظي، وممدوح السبع.

ومن الرياضيين: حازم إمام، أحمد شوبير، أيمن يونس، محمد عبد المنصف، أحمد فتحي.



وعُقد القران بعد خطوبة استمرت 7 شهور عقب قصة حب قصيرة تُوجت بالارتباط، وسوف يقيم الموسيقار حفل زفاف ضخم بعد إجازة عيد الفطر يحضره كل محبيه في الوطن العربي".

ويعيش الموسيقار هاني فرحات تألق فنية ضخمة خلال هذا العام على المستويين العربي والعالمي تولي قيادة الأوركسترا لمعظم نجوم السوبر ستار في العالم العربي في كل الفعاليات الفنية بمختلف الدول العربية، قاد الأوركسترا الفيلهارمونية الملكية البريطانية كأول موسيقي عربي تُسند إليه هذه المهمة، كما يستعد للعديد من العديد من الحفلات الضخمة خلال الشهور القادمة".