نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتفال كبير للفنانين بعقد قران الشاعر محمد عاطف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

احتفل عدد من الفنانين والمشاهير بعقد قران الشاعر المصري محمد عاطف، من خلال نشر مباركات له من خلال حساباتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك "، متمنين له حياة سعيدة.



ومن جانبه، أعلن الشاعر محمد عاطف عن عقد قرانه من خلال مشاركته بصورة له من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،



وأرفق بالصورة تعليقاً قال فيه :"تم بحمد الله تعالى عقد قراني على حبيبة عمري إيمان جمال الدين".



تعليقات الجمهور على منشور محمد عاطف

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال محمد عاطف

والجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد عاطف أغنية فيها ايه لرامي صبري، والذي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.



والأغنية من كلمات محمد عاطف، ألحان رامي صبري، توزيع مكس ماستر أسامة الهندي، جيتار أحمد حسين".