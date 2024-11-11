أحمد جودة - القاهرة - إم بي سي مصر تشوق جمهورها لأولى حلقات مسلسل نقطة سودة.. غدًا

روجت الصفحة الرسمية لقناة إم بي سي مصر لمسلسل "نقطة سودة"، وذلك عبر موقعها الرسمي على منصة تبادل الصور والفيديوهات الشهيره إنستجرام، والذي من المقرر عرضه على شاشتها غدًا الثلاثاء الموافق يوم 11 من شهر نوڤمبر الجاري.



إم بي سي مصر تروج لمسلسل نقطة سودة

ونشرت قناة إم بي سي مصر البوستر الترويجي للمسلسل،، وعلقت من خلال خاصية كتابة التعليقات:

"إستعدوا لأحداث مليئة بالإثارة والتشويق في نقطة سودة، عائلة السيوفي على حافة الخطر، ومنال تحمل في قلبها إنتقاما قد يقلب كل شئ رأسا على عقب هل سيتمكن عمر السويفي من مواجهة الحقيقة، أم أن الإنتقام سيدمر كل شئ تابعوا العرض الأول والحصري على MBC Masr ولا تفوتوا لحظات المواجهة المنتظرة".

منشور صفحة قناة إم بي سي مصر على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام

طاقم عمل مسلسل نقطة سودة

ويشارك في بطولة مسلسل نقطة سودة نخبة من نجوم ونجمات الدراما المصرية على رأسهم الفنان أحمد فهمي، سوسن بدر، ساره سلامة، ناهد السباعي، وفاء عامر، سماح أنور، الراحل أشرف عبد الغفور، أحمد مجدي، هدى الأتربي، وعدد آخر من نجوم ونجمات الفن، ويأتي المسلسل من تأليف كلا من الثنائي جمال ومحمد محرز، وإخراج محمد أسامة.