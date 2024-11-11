نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخريطة الدرامية الكاملة لمسلسلات رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدء صناع الدراما في التجهيزات لبدء تصوير أعمالهم الدرامية والتي من المقرر عرضها في شهر رمضان المقبل، بطولة مجموعة كبيرة من النجوم

وفي هذا التقرير يبرز لكم دوت الخليج الفني الخريطة الكاملة لمسلسلات شهر رمضان، وتكون البداية عند أعمال الجزء الثاني.

الخريطة الدرامية الكاملة لمسلسلات رمضان 2025



العتاولة 2:



وكان الجزء الأول من العتاولة قد حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه ضمن موسم دراما رمضان الماضي 2024، وقدم طارق لطفي خلاله شخصية خضر فتيحة، ويعمل طارق في الإجرام والسرقة قبل أن يقرر التوبة في نهاية الأحداث.

العتاولة بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، باسم سمرة، صلاح عبدالله، فريدة سيف النصر، ميمي جمال، نهى عابدين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، مريم محمود الجندي، وأحمد كشك، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج شركة Cedars Art Production.



كامل العدد 3:

وشارك في بطولة العمل دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، صدقي صخر، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، عمرو جمال، ألفت إمام، سمر علام، تميم عبده، ميران عبد الوارث، جاسيكا حسام الدين، حمزة دياب، سيليا محمد سعد، مالك عماد ويوسف ويونس باسم وتأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوى.



أشغال شقة 2:



وشارك في بطولة العمل هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، مصطفى غريب، سلوى محمد علي، حازم إيهاب، محمد محمود، إنتصار، إيمان السيد، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف كلًا من خالد دياب وشيرين دياب، والإخراج لـ خالد دياب.

المداح 5:



وشارك في بطولة العمل بطولة حمادة هلال، وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج، وتواصل الشركة المنتجة خلال الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل، من أجل بداية التصوير.





جودر 2:

يشارك في البطولة ياسر جلال الذي سيجسد شخصية جودر وهو بطل العمل، وتلعب البطولة النسائية أمامه الفنانة نور اللبنانية، بمشاركة كل من الفنانة ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، آيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنى، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.



الحلانجي:

وأكد محمد رجب في تصريحات له أنه متحمس للتجربة قائلًا: "عاملكم حاجة حلوة أوي في الحلنجي مسلسل اجتماعي كوميدي تشويقي وتقريبًا كده فيه كل حاجة وبإذن الله هيعجبكم وهيبقى فتحة خير كبيرة لأعمال جاية".



أمير العوامري:



وتدور قصة مسلسل أمير العوامري في إطار اجتماعي، حول رجال الأعمال والمنافسات التي تحدث بينهم، ويجسد هاني سلامة خلال أحداث العمل، شخصية رجل الأعمال "أمير العوامري"، الذي يواجه العديد من الصراعات، وتنشأ قصة حب بينه وبين "منيرة" التي تقوم بدورها الفنانة مي سليم خلال أحداث المسلسل، والعمل مكون من 30 حلقة.

شباب إمرأة:



بدأت الفنانة غادة عبد الرازق التحضيرات لمسلسلها الجديد، حيث ستؤدي دور تحية كايروكي، من خلال إعادة تقديم فيلم "شباب امرأة" الشهير الذي صدر عام 1956.



عين شمس:

مسلسل "عين شمس"، يدور في إطار إجتماعي شعبي تشويقي، وتواصل الفترة الحالية الشركة المنتجة التعاقد مع باقي أبطال المسلسل بجانب أحمد مكي وعائشة بن أحمد، ويعد العمل من تأليف هاني سرحان، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج سينرجي.

ظلم المصطبة:

وتدور احداث مسلسل ظُلم المصطبة في إطار اجتماعي تشويقي، ويعتمد على البطولة الجماعية، ومن بطولة فتحي عبدالوهاب، إياد نصار، وريهام عبدالغفور، وجاري التعاقد مع باقي أبطال المسلسل في الفترة الحالية، ومن تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

سيد الناس:

يستعد الفنان عمرو سعد لبدء تصوير مسلسله الجديد "سيد الناس"، الذي من المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2025. ويضم المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الفن، وهو من تأليف خالد صلاح وإخراج محمد سامي. تدور أحداث العمل في إطار شعبي في إحدى قرى صعيد مصر، ويتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا في الموسم الرمضاني المقبل.

وتقابل حبيب:



تعود ياسمين عبد العزيز إلى دراما رمضان بعد غيابها العام الماضي، حيث كانت آخر أعمالها مسلسل "ضرب نار" الذي حقق نجاحًا كبيرًا، مما يضع آمالًا كبيرة على "وتقابل حبيب". يجمع العمل بين ياسمين وعمرو محمود ياسين مرة أخرى بعد النجاح الذي حققاه سويًا في مسلسلات سابقة مثل "ونحب تاني ليه" و"اللي ملوش كبير"، حيث أبدعوا في تقديم قصص عاطفية واجتماعية حازت على إعجاب الجمهور.