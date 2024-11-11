نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لميس الحديدي تواسي مفيدة شيحة في وفاة والدتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت منذ قليل الإعلامية مفيدة شيحة، تلقي عزاء والدتها والتي رحلت عن عالمنا أول أمس السبت الموافق 9 نوفمبر، وتستقبل العزاء بمسجد المشير طنطاوي قاعة الروضة، بالتجمع الخامس بعد صلاة المغرب.

وقدمت الإعلامية لميس الحديدي واجب العزاء ومواسأة الإعلامية مفيدة شيحة في وفاة والدتها، والتي ظهرت عليها ملامح الحزن والبكاء.

وحرص عدد من نجوم الفن والإعلام على الحضور لمسجد المشير طنطاوي قاعة الروضة، لتقديم واجب العزاء، ومن أبرز الحضور الإعلامية سهير جودة، رضوى الشربيني، دعاء فاروق وهبة الأباصيري ونانسي عادل، وشيرين الشايب شذى، سهير شلبي، منى عبد الغني، المخرج مجدي أبو عميرة.

وفاة والدة مفيدة شيحة



والجدير بالذكر أنه قد أعلنت الإعلامية سهير جودة وفاة والدة الإعلامية مفيدة شحية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حيث كتبت " البقاء والدوام لله..بقلوب راضية نحتسب عند الله أمنا الغالية والدة أختي وصديقتي مفيدة شيحة،اللهم تقبلها بواسع رحمتك وغفرانك وألهمنا الصبر والسلوان.. الرجاء قراءة الفاتحة والدعاء".