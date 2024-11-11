عرض سينمائي للفيلم الكلاسيكي أميرة صغيرة بمركز الثقافة السينمائية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 نوفمبر 2024 05:37 مساءً - في إطار جهود وزارة الثقافة لإقامة أنشطة ثقافية متنوعة، ينظم مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د. حسين بكر، عرضاً سينمائياً للفيلم الأجنبي الطويل "The Little Princess"، إنتاج عام 1939، والذي يعتبر من كلاسيكيات السينما العالمية. يقام العرض يوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر في تمام الساعة السادسة مساءً، بمقر المركز ، والدعوة عامة ومجانية.

تدور أحداث الفيلم حول قصة مؤثرة لطفلة تُدعى "سارة"، يودعها والدها الضابط كرو في إحدى المدارس الداخلية بسبب استدعائه للالتحاق بالجيش.

يُعاملها طاقم المدرسة كأميرة بفضل المبلغ الكبير الذي دفعه والدها، إلا أن الوضع يتغير بعد فقدانه في الحرب وانقطاع الأموال، فتضطر الطفلة إلى مساعدة الخدم بعد تراجع مستوى المعاملة المميز الذي كانت تحظى به.

الفيلم من إخراج والتر لانج، ومساعد المخرج ويليام إيه سايتر، وتأليف اثيل هيل، وبطولة النجمة شيرلي تمبل إلى جانب هوميلز هيربرت، هيربرت إيفانز، أنيتا لويز، ميلز ماندر، وتشارلز إيروين. الفيلم مُترجم للعربية ومناسب لجميع الفئات العمرية، وتبلغ مدة عرضه 93 دقيقة.

وأشار مدير التصوير د. حسين بكر إلى أن مركز الثقافة السينمائية يخطط لتنظيم العديد من الفعاليات والورش السينمائية والندوات، بما يلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية، ويعكس التنوع الثقافي في المجتمع.

تقام الفعالية بإشراف الكاتبة أمل عبدالمجيد، مدير عام مركز الثقافة السينمائية.