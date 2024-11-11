نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب إطلالة.. أيتن عامر تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة أيتن عامر محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أثارت جدل متابعيها من خلال مشاركتها مجموعة من الصور من جلسة تصوير جديدة.

سبب تصدر أيتن عامر التريند

وشاركت أيتن عامر جمهورها مجموعة صور من جلسة تصوير جديدة، وظهرت بإطلالة جريئة بفستان من اللون الأزرق قصير.

إطلالة أيتن عامر

أطلت أيتن عامر بفستان أزرق قصير وضيق بكتف واحد، ونسقت معه حقيبة باللون البرتقالي، وتركت شعرها ينسدل ناعما على كتفها، وتزينت بإسورة ذهبية ووضعت مكياجا بألوان هادئة.

أحدث أعمال أيتن عامر

ومن ناحية أخرى، تعاقدت آيتن عامر على مسلسل الحلنجي، المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل لعام 2025، حيث تظهر في دور حبيبة محمد رجب ضمن الأحداث، وتقوم بدورة فتاة تدعى سماح، وتعمل في معرض سيارات، ومع تتابع الأحداث تمر حياتها بالعديد من الأزمات التي تحاول التغلب عليها، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

آخر أعمال أيتن عامر

وكان آخر أعمال أيتن عامر هو فيلم "عنب"، وشاركها البطولة إسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، نور قدري، وتوني ماهر، محمود حافظ، مع عدد من ضيوف الشرف منهم، محمد رضوان، ولطفي لبيب، ومحمود حافظ، وسامي مغاوري، حسام داغر، وطاهر أبو ليلة، وإنتاج رشا الظنحاني، والفيلم قصة أمين جمال ومحمد محرز، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، وإخراج أحمد نور.

وأيضا شاركت في مسلسل "جودر" بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر وArouma تامر مرتضى.