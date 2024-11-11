ثقافة البحر الأحمر.. احتفالات بعيد الطفولة وأنشطة متنوعة في مبادرة ”بداية جديدة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 نوفمبر 2024 04:34 مساءً - نظم فرع ثقافة البحر الأحمر عددا من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

واحتفالا بعيد الطفولة، أقام قصر ثقافة الشلاتين احتفالية بحضانة أطفال المستقبل تضمنت تقديم سكتشات مسرحية للتعريف بحقوق الطفل، وفقرات استعراضية متنوعة، واختتمت بتكريم الأطفال المشاركين، بحضور عدد من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمدينة.

من ناحية أخرى، وضمن أنشطة مبادرة "بداية" المنفذة بإقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة البحر الاحمر برئاسة محمد رجب، أقام بيت ثقافة سفاجا محاضرة بعنوان "الصحة النفسية وعلاج الإدمان" تحدث خلالها مصطفى خالد، معلم بمعهد التمريض، عن مفهوم الصحة النفسية، وأهميتها لبناء مجتمع متماسك، موضحا مخاطر الإدمان وطرق الوقاية منه.

وفي بيت ثقافة القصير عقد لقاء بالتعاون مع جمعية التراث بعنوان "تراث المدينة"، بحضور عدد من طلاب المدارس، ناقش خلالها د. حسن رفعت، أستاذ الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق بالأقصر، مفهوم التراث، وأنواعه، أعقبه ورشة حكي بعرائس جوانتي، وورشة فنية تضمنت تصميم لوحات فنية عن المعالم التراثية بالقصير ومنها :الطابية، الأضرحة، القسم القديم، والسقالة البحرية، وأخرى تعبر عن مظاهر التراث اللامادي كالاحتفالات الشعبية والحرف التقليدية كغزل الشبك للصيد.

وضمن برامج الفرع، أقام قصر ثقافة رأس غارب محاضرة بعنوان "مبادئ الكمبيوتر" تحدث خلالها رمضان عبد العزيز، عن المكونات الأساسية وأبرز وظائفها.

ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالقصير ورشة تصميم أصيص زراعة بخامات معاد تدويرها تدريب أسماء محمد، بالتعاون مع مدرسة الشهيد منصور الابتدائية، وفي مكتبة الطفل والشباب بسفاجا أقيمت ورشة تصميم لوحات فنية بالرصاص للفنان إبراهيم عبد الله، فيما أعد بيت ثقافة القصير مسابقة ثقافية وفقرة ألعاب تفاعلية بالتعاون مع مدرسة النصر الابتدائية.