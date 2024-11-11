الخميس: ”أحمد صلاح” و فرقته ضمن أنشطة وزارة الثقافة بقبة الغوري

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 نوفمبر 2024 04:34 مساءً - ضمن فعاليات وأنشطة وزارة الثقافة لشهر نوڤمبر، يستضيف مركز إبداع قبة الغوري -بشارع الأزهر - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفل جديد للمنشد "أحمد صلاح" وفرقته في الثامنة مساء الخميس (١٤ نوفمبر).

يتنوع برنامج الحفل بين تقديم مختارات من الأناشيد و الأغنيات الدينية، الوطنية و الموشحات والانشاد مثل: " لجل النبي"، عرفت الهوى، "قمر سيدنا النبي"، " المسك فاح" و غيرها.. كما يقدم خلال الحفل أغنية "بهية حكاية مصرية"، وهي إهداء خاص ل"محاربات مستشفى بهية" اللاتي سيُشرفن الحفل بحضورهن، الأغنية من تلحينه و كلمات الشاعر "حسني حجاج".

الفنان " أحمد صلاح" منشد ومبتهل ديني وملحن، نشأ وتربَّى على الغناء الكلاسيكى منذ الصغر، تأثر صوته ووجدانه بمديح الرسول صلي الله عليه وسلم وآل البيت الكرام .

حصل علي المركز الأول فى الغناء على مستوى الجامعات اثناء الدراسة عام ٢٠١٢، ثم انضم بعد ذلك لفرقة النور للإنشاد الدينى. درس المقامات الموسيقية عام ٢٠١٥ علي يد الدكتور "اسامة على" بدار الأوبرا، والدكتور "أحمد شفيق"، ثم انضم لمدرسة الإنشاد الدينى تحت قيادة الشيخ "محمود التهامى". انضم لفرقة الدكتور "أحمد الكحلاوى" عام ٢٠١٧، ثم انضم بعد ذلك لفرقة الروضة للإنشاد الدينى عام ٢٠٢٠. و قام بتلحين بعض الاناشيد منها "النبى خير الانام" "فلسطين حزينة" و "بهية حكاية مصرية".

أسس "صلاح" فرقته الموسيقية للإنشاد الديني عام ٢٠٢٤، و شارك في العديد من الحفلات و المهرجانات الموسيقية.