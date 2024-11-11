أحمد حلمي يكشف عن أحدث أعماله.. مسرحية وعمل جديد في عيد الأضحى كشف الفنان أحمد حلمي عن جديده الفترة المقبلة موضحا عن عودته بأعمال جديدة.وقال أحمد حلمي خلال لقاء مع ET بالعر إقرأ المزيد

كشف الفنان أحمد حلمي عن جديده الفترة المقبلة موضحا عن عودته بأعمال جديدة.

وقال أحمد حلمي خلال لقاء مع ET بالعربي: "بجهز لحاجة المفروض أنها هتكون في العيد الكبير إن شاء الله وعندي مسرحية في موسم الرياض بس لسه التوقيت متحددش إن شاء الله تنال الإعجاب، دي تالت مسرحية بعملها في الموسم وفيلم هيكون بالتعاون مع هيئة الترفيه".

يذكر أن أحمد حلمي عرض خلال الفترة الماضية مسرحية "ميمو".

يشارك في بطولة مسرحية "ميمو" إلى جانب أحمد حلمي، أسماء جلال، حمدي المرغني، محمد رضوان، رحمة أحمد، مريم الجندي، إنتاج كرافت ميديا، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة.

وتدور أحداث المسرحية حول شخصية "مسعود" الشاب الفاشل والمهمَّش من قِبل أسرته ومجتمعه، الذي يقرِّر أن يسلك طريق الـ "سوشال ميديا" السهل، ليثبت جدارته ونجاحه، لكن ما يحدث، يكون مخالفاً تماماً لتوقعاته وخطته التي رسمها لنفسه.