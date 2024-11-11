أحمد داش يعلن عن خطوبته أعلن الفنان أحمد داش خطبته وشارك الجمهور فرحته حيث نشر أحمد داش صورة من حفل الخطبة واكتفى بالتعليق عليها بوض إقرأ المزيد

أعلن الفنان أحمد داش خطبته وشارك الجمهور فرحته، حيث نشر أحمد داش صورة من حفل الخطبة واكتفى بالتعليق عليها بوضع شكل "خاتم الخطبة" وكتب "الحمد لله".

واتضح من الصورة أن الخطبة تمت يوم 24 أكتوبر كما كان واضحا من التاريخ المكتوب.

يذكر أن أحمد داش شارك في رمضان 2024 بمسلسل "مسار إجباري".

ومسلسل "مسار إجباري" تكون من 15 حلقة ومن بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومن إخراج نادين خان.

على جانب آخر، يشارك أحمد داش في بطولة فيلم "نجوم الساحل" مع مايان السيد، علي صبحي، أحمد عبد الحميد، علي السبع، مالك عماد، تميم حافظ ومغني الراب فليكس في أولى تجاربه التمثيلية، إضافة لمشاركة العديد من ضيوف الشرف وتأليف محمد جلال، وشارك في الكتابة كريم يوسف ومن إخراج رؤوف السيد.