نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الثقافة تحتفل باليوم العالمي للفلسفة بصالون ثقافي في دار أوبرا الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد صالونًا ثقافيًا بعنوان "الاحتفال باليوم العالمي للفلسفة: فلسفتنا في عصر ما بعد الاستعمار".

انطلاق الصالون الثقافي

يُعقد الصالون في السابعة من مساء اليوم الاثنين، 11 نوفمبر، على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، بمشاركة الدكتورة يمنى الخولي، أستاذة فلسفة العلوم، وتحت إدارة الدكتور محمود القيعي.

أهمية اليوم العالمي للفلسفة

يُحتفل باليوم العالمي للفلسفة في ثالث خميس من نوفمبر كل عام، وقد أُعلن عنه من قِبَل منظمة اليونسكو ليكون مناسبة تُبرز الفلسفة كقيمة أساسية في تطور الفكر البشري.

تحتفي الفلسفة بتساؤلاتنا حول معنى الحياة والوجود، وقد انطلقت أولى احتفالات هذا اليوم عام 2002.

اليونسكو وتأكيد قيمة الفلسفة في تطور الفكر

تُعزز اليونسكو من خلال الاحتفال السنوي باليوم العالمي للفلسفة أهمية الفلسفة لكل الثقافات والأفراد، مما يسهم في إعطاء معنى للحياة والعمل ضمن سياق دولي، ويعزز دور الفلسفة في تطور الفكر وتفاهم الثقافات المختلفة.