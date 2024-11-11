الثقافة تختتم ملتقى مراسم بني حسن بالمنيا

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أحمد جودة - القاهرة - اختتمت أمس الأحد فعاليات الملتقى الأول لمراسم بني حسن بمحافظة المنيا، الذي أقيم ضمن برامج وزارة الثقافة، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

فعاليات الملتقى الأول لمراسم بني حسن بمحافظة المنيا

وشهدت جولات الملتقى متحف ملوي، تل العمارنة، تونا الجبل، مقابر بني حسن، اسطبل عنتر الأثري، زاوية سلطان، مرسم الفنان حسن الشرق، ومنطقة جبل الطير.

القومسيير العام للملتقى الفنان د. شادي سلامة، وشارك به الفنانون: أحمد عبد الجواد، محمد عارف، دينا صموئيل، هالة خليل، جوزيف الدويري، مروة إسماعيل، محمد وهبة، منى مهيمن، نورا مصطفى، علا أشرف، عمر رأفت، شنودة عصمت، وليد طارق، ولاء أبو العينين، ونيڤين ياقوت، مشرف الفوج.

نبذة عن الملتقى الأول لمراسم بني حسن بمحافظة المنيا

ويعد الملتقى أحد عناصر مشروع وصف مصر الجديدة الذى يهدف إلى تسجيل وتوثيق معالم مصر بعيون الفنانين التشكيليين المصريين، ويأتي في سياق خطة هيئة قصور الثقافة لتطوير الحراك الفني في مصر، من خلال تفعيل أماكن جديدة للمراسم بعروس الصعيد التي تعد سجلا تاريخيا يضم كثيرا من المعالم السياحية والتاريخية، وإطلاق العنان للفنانين المشاركين من خلال معايشة أهالي تلك البيئة والمناطق المحيطة بها وإنتاج أعمال تعكس ثراءها.

نفذ الملتقى الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية، برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني، ويقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة المنيا، برئاسة رحاب توفيق.



ومن المقرر تنظيم معرض فني بالقاهرة خلال الفترة المقبلة نتاج الملتقى يضم أعمال الفنانين المشاركين.

وتشهد محافظة المنيا خلال الفترة المقبلة فعاليات ثقافية وفنية مكثفة، حيث تستعد لاستقبال المؤتمر العام لأدباء مصر في دورته السادسة والثلاثين، نهاية نوفمبر الحالي بعنوان "أدب الانتصار والأمن الثقافي.. خمسون عاما من العبور"، "دورة الكاتب جمال الغيطاني"، نهاية شهر نوفمبر الحالي، ويعقد برئاسة الفنان الدكتور أحمد نوار، والأمين العام للمؤتمر الشاعر ياسر خليل، ومن المقرر أن تعلن خلاله المحافظة عاصمة للثقافة المصرية لمدة عام.

ويشارك في المؤتمر عدد كبير من الأدباء والباحثين والنقاد والإعلاميين ونخبة من الشخصيات العامة بالإضافة إلى ممثلي أندية الأدب والأمانة العامة والمكرمين، ويحتفي المؤتمر بمبدعي المنيا ويكرم عددا من الرموز الأدبية والنقدية ممن تركوا بصمات في الحياة الثقافية.

