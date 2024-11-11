نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. أمسية شرقية بمسرح معهد الموسيقى العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا مميزًا لمركز تنمية المواهب، بإشراف مديره الفني الدكتور سامح صابر، بعنوان "ليلة موسيقية شرقية على أوتار القانون"، يحييه طلاب فصل القانون بقيادة وتدريب الدكتور صابر عبد الستار، وذلك في الثامنة من مساء اليوم الإثنين 11 نوفمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية.

برنامج موسيقي ثري بأعمال الموسيقى العربية

يتضمن الحفل مجموعة من أجمل أعمال الموسيقى العربية الكلاسيكية، مثل "ألف ليلة وليلة"، "بتونس بيك"، "قضية عم أحمد"، "هقابله بكرا"، "زي العسل"، "على حسب وداد"، "إمتى هتعرف"، "إن راح منك يا عين"، "الفراشة"، "كوثر"، "الحب كله"، و"فكروني".

ستقدم هذه الأغنيات بأصوات واعدة من المواهب الشابة، منهم مودة أحمد حلمي، محمود أحمد رزق، إيلاف وليد عبد الجابر، مريم أحمد سيد، نورهان عطيه عبد العاطي، فيرونا عاطف ميلاد، ومجموعة أخرى من الموهوبين.

رسالة مركز تنمية المواهب وتنوع أقسامه

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني المواهب في مختلف مجالات الفنون.

يضم المركز عدة أقسام متنوعة تشمل البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالي والعربي، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، الكمان الشرقي، وغيرها من الأقسام، بالإضافة إلى فصول خاصة لذوي القدرات الخاصة.

ويحرص المركز على تقديم حفلات دورية لطلابه كتشجيع لهم وتقديرًا لجهودهم.

دور دار الأوبرا في دعم المواهب

تحرص دار الأوبرا المصرية على إشراك طلاب المركز في الاحتفالات والمناسبات المختلفة، مما يتيح لهم فرصة تقديم مواهبهم أمام الجمهور، ويعزز من ثقتهم ويشجعهم على الاستمرار في تطوير مهاراتهم الموسيقية.