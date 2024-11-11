نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثقافة بالأقصر تحتفل بالعيد القومي للمحافظة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم فرع ثقافة الأقصر عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية، خلال اليومين الماضيين، في سياق أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

عروض فنية لفرقة الأقصر للفنون الشعبية والأغنيات الطربية

واحتفالا بالعيد القومي للمحافظة، شهدت ساحة أبو الحجاج احتفالية تضمنت عروضا فنية لفرقة الأقصر للفنون الشعبية، تلاها فقرة التنورة للراقص محمد سلامة، بجانب عدد من الأغنيات الطربية والتراثية قدمتها فرقة الأقصر للموسيقى العربية منها "زينة، أنا كل ما أقول التوبة، والأقصر بلدنا" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

ويحتفل بالعيد القومي لمحافظة الأقصر في الرابع من نوڤمبر تزامنًا مع ذكرى اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ أمون في وادي الملوك.

أنشطة متنوعة ضمن مبادرة بداية جديدة

من ناحية أخرى، وضمن أنشطة مبادرة "بداية" المنفذة بإقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحي، أقام قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بمدرسة خالد بن الوليد الثانوية العسكرية، بعنوان "ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة" تناولت خلالها أسماء محمد، مدير عام مركز النيل للإعلام سابقا، مفهوم ترشيد الاستهلاك، أهم طرقه وأهميته.

وفي مدرسة نجع غنيم المشتركة، قدمت أريج جودة، أخصائي ثقافي، لقاء للتعريف بكيفية التعامل مع ذوي الهمم.

وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط لقاء تناول خلاله محمد حنفي، أخصائي ثقافي، مفهوم التأهيل الوظيفي للعاملين وأهمية العمل بالنسبة للفرد.

فعاليات ثقافة حسن فتحي

ونظم قصر ثقافة حسن فتحي، لقاء أوضح خلاله العادلي حسان، وكيل ثقافي بمعهد فتيات القرنة الأزهري، أهمية الادخار ودور الدولة في القضاء على الفقر.

فعاليات ثقافة أرمنت

فيما شهد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "البياتي حضور متجدد" ناقش خلالها عمرو عبد الصبور، أخصائي ثقافي، التجربة الشعرية للشاعر العراقي عبد الوهاب البياتي.

فعاليات ثقافة الأقصر

وضمن برامج فرع ثقافة الأقصر، برئاسة حسين النوبي، أعد ثقافة حاجر العديسات يوما ثقافيا للرواد تضمن مسرح عرائس، فقرة اكتشاف مواهب، مسابقة ثقافية، عروض فنية وفقرات ترفيهية متنوعة للأطفال.

وفي قصر ثقافة الأقصر أقيمت ورشة تصميمات فنية بالورق تدريب الفنانة الشيماء مرجان، ونفذ قصر ثقافة الطارف ورشة أشغال يدوية تدريب حسان علي، فيما شهد الشيخ الشافعي الابتدائي الأزهري ورشة تصميم ميداليات بالخرز تدريب إيمان محمود.