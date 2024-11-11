نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أتوبيس الفن الجميل ينظم جولات متنوعة للأطفال بالقاهرة والجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل أتوبيس الفن الجميل، فعالياته خلال شهر نوڤمبر الحالي المعنية بثقافة الطفل، بعدة جولات وزيارات ميدانية لعدد من المتاحف والمواقع الأثرية بالقاهرة والجيزة، ضمن أنشطة الهيئة العامة القصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، والمقدمة في إطار برنامج وزارة الثقافة.

زيارة إلى متحف ومركز محمود مختار الثقافي

شهدت الفعاليات زيارة إلى متحف ومركز محمود مختار الثقافي، اصطحب خلالها د. محمد عبد الغني، مدير المتحف، الأطفال في جولة تفقدية بالمكان، مع التعريف بالسيرة الذاتية لرائد الفن التشكيلي، وأبرز أعماله ومنها تمثال رياح الخماسين الذي جسد فيه المرأة الريفية بأسلوب نحتي فريد.

ورشة حكي

أعقب ذلك ورشة حكي بعنوان "محمود مختار والبيئة المصرية" تحدثت خلالها أمل نصر، أخصائي ثقافي، عن تمثال نهضة مصر، والعوامل المؤثرة في شخصية مختار، تلاها ورشة تصميم لوحات فنية معبرة بألوان الباستيل والفلوماستر، تدريب الفنانة أميرة حسين.

واستمرارا للأنشطة المنفذة من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. چيهان حسن، والتابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، شهد المتحف المصري بالتحرير، زيارة لتعريف الأطفال بتاريخ الحضارة المصرية القديمة، أعقبها ورشة حكي بعنوان "أرض النوبة وتراثها العريق" قدمتها يمنى حسين، وقدمت الفنانة غادة عبد النبي ورشة تصميم عرائس قفازية بالجوخ، بجانب لقاء للتعريف بمبادرة "اتحضر للأخضر" من أجل الحفاظ على البيئة أعدته داليا طه.

الجولات الميدانية زيارة إلى متحف راتب صديق بالجيزة

كما تضمنت الجولات الميدانية زيارة إلى متحف راتب صديق بالجيزة، قدمت خلالها رانيا مهدي، مدير المتحف، نبذة مختصرة عن حياة "صديق" وأبرز أعماله، فيما قدّم الخزاف عادل خليل ورشة لتعليم صناعة الخزف باستخدام الطين الأسواني، تضمنت تشكيل قطع فنية متنوعة.