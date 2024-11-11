نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم أبرز النجوم والأعمال التي صنعت علامة فارقة في عالم الترفيه خلال العام الماضي 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الحدث الفني الترفيهي المُرتقب من "هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية" تحت مظلة "موسم الرياض وحفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "JOY AWARDS" من قلب الرياض يستعد للإحتفاء بأهل السينما والدراما والموسيقى إلى جانب الرياضة والمؤثّرين العرب بالرياض، المملكة العربية السعودية، 11 نوفمبر 2024: في حدث فني ترفيهي مُرتقب تقدّمه هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض"، وتشارك في تنظيمه "مجموعة MBC" التي تبثّه على الهواء مباشرةً عبر قنواتها الفضائية ومنصة "شاهد"، يستعد حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه “Joy Awards” للاحتفاء من قلب العاصمة السعودية الرياض بصنّاع الترفيه من عالم السينما والدراما والموسيقى إلى جانب الرياضة والمؤثرين العرب.

مرحلة التسمية

و أُعلن عن بدء مرحلة التسمية لحفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه 2025، إذ بات اعتبارًا من الآن بإمكان الجمهور تسمية النجوم والأعمال المفضله لديهم من خلال التطبيق المجاني “JOY AWARDS”، وذلك على مرحلتين، الأولى هي مرحلة التسمية وتمتد على مدى شهر كامل لينتج عنها أربعة مرشحين نالوا أعلى نسبة تسمية عن كل فئة من الفئات.

خلال مرحلة التسمية، وإذا لم يجد مستخدمو التطبيق أسماء الأعمال والنجوم المفضلين لديهم خلال العام الحالي 2024 ضمن اللوائح المقترحة، يمكنهم إرسال طلب إضافة، فالجمهور يستطيع إضافة أسماء أعمال وفنانين في حال استوفت شروط التسمية، وهي أن يكون الأعمال قد عُرضت خلال عام 2024 أو أن يكون الفنانون قد حققوا انجازات خلال عام 2024.

وفور استكمال مرحلة التسمية، تنطلق مرحلة التصويت التي تمتد كذلك على مدى شهر كامل، وفيها يصوّت الجمهور لعمل أو نجم واحد من بين المرشحين النهائيين الأربعة عن كل فئة من الفئات. تستمر هذه المرحلة حتى إغلاق نوافذ التصويت قُبيل بدء الحفل في 18 يناير 2025 الذي تعلن خلاله أسماء النجوم والأعمال الفائزة بجوائز صناع الترفيه "Joy Awards 2025".

القنوات الناقلة للحفل

و جدير بالذكر أن فعاليات حفل توزيع جوائز صناع الترفيه تُبث على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC إضافةً إلى منصة "شاهد"، بدءًا من وصول النجوم والشخصيات إلى الحفل، فمرورهم على السجادة الخزامية، وصولًا إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية، وأخيرًا الختام. كل ذلك ضمن مشهدية متكاملة لواحدة من أضخم الفعاليات الفنية والترفيهية التي تقام في المنطقة على مدار العام.

فئة جديدة للتصويت وفئات فرعية أضيفت هذا العام

أعلن هذه العام عن استحداث فئة جديدة هي فئة الإخراج وتضم:مخرج المسلسلات المفضّل ومخرج الأفلام المفضّل أما في فئة المسلسلات، فقد تم استبدال فئة " المسلسل المفضّل" بثلاث فئات فرعية وهي:المسلسل الخليجي المفضّل المسلسل المصري المفضّل المسلسل المشرقي المفضّل فئات التسمية والتصويت للعام 2025:السينما الفيلم المفضّل عن فئة السينما، الممثلة المفضّلة عن فئة السينما، الممثل المفضّل عن فئة السينما، المسلسلاتو، المسلسل الخليجي المفضّل، المسلسل المصري المفضّل، المسلسل المشرقي المفضّل، الممثلة المفضّلة عن فئة المسلسلات، الممثل المفضّل عن فئة المسلسلات، الوجه الجديد المفضّل عن فئة المسلسلات (للجنسين معًا)، الموسيقى، الأغنية المفضّلة، الفنانة المفضّلة، الفنان المفضّل، الوجه الجديد المفضّل عن فئة الموسيقى (للجنسين معًا)، الإخراج (للجنسين معًا)، مخرج المسلسلات المفضّل، مخرج الأفلام المفضّل، المؤثرون، المؤثر المفضّل، المؤثرة المفضّلة، الرياضة: الرياضي المفضّل، الرياضية المفضّلة.

تفاصيل الحفل

ومن المُرتقب أن يشارك في الحفل بنسخته الخامسة كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة تواجد حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين وشبكات الأخبار، والمؤثرين الاجتماعيين، والشخصيات العامة، وغيرهم.