نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاعل كبير لطلبة المعاهد الأزهرية في دوري قصور الثقافة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، فعاليات الدوري الثقافي لطلاب المعاهد الأزهرية بمنفلوط بمحافظة أسيوط، ضمن برامج وزارة الثقافة في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وبالتعاون مع الأزهر الشريف.

فعاليات الدوري الثقافي لطلاب المعاهد الأزهرية بمنفلوط

ووسط تفاعل كبير للطلاب، استقبلت الإدارة التعليمية الأزهرية بمنفلوط، لقاء نصف النهائي، بين طالبات معاهد: معهد العتامنة، بني عدي، وأم القصور، وتضمن أسئلة في عدة مجالات بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من الشاعر بهاء توفيق، الأديب شعبان المنفلوطي، ورجب سليمان، موجه المكتبات بالإدارة التعليمية، وأسفرت النتيجة عن فوز معهد العتامنة بالمركز الأول، فيما حصل معهد أم القصور على المركز الثاني.

فقرات فنية

واختتم اليوم بفقرات فنية تنوعت ما بين الغناء، التمثيل، الإلقاء الشعري، الإنشاد والرسم، قدمها الشاعر محمد أبو شناب، رئيس نادي أدب بيت ثقافة منفلوط.

فعاليات الدوري الثقافي تقام بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة ضياء مكاوي، من خلال فرع ثقافة أسيوط، وبيت ثقافة منفلوط، وبالتعاون مع الإدارة المركزية، وإدارة رعاية الشباب بمنطقة أسيوط الأزهرية، وإدارة منفلوط التعليمية الأزهرية، بمشاركة 8 معاهد.



ومن المقرر أن يقام لقاء نصف النهائي للبنين، بعد غد الأربعاء، على أن تختتم الفعاليات باحتفالية تنظم بجمعية هيئة الشبان العالمية في اليوم التالي.

