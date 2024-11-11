وزارة الثقافة تطلق ورش ”مصر جميلة” لاكتشاف مواهب طلاب المدارس بعروس الصعيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 نوفمبر 2024 10:30 صباحاً - عاصمة الثقافة المصرية تستقبل ورش "مصر جميلة" المجانية لطلاب المدارس

أطلقت وزارة الثقافة فعاليات برنامج "مصر جميلة"، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، لاكتشاف ودعم وتعزيز قدرات الموهوبين، بعروس الصعيد، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

أقيمت فعاليات اليوم الأول، بمدرسة المنيا الجديدة الرسمية للغات، بحضور المخرج محمد صابر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية المواهب، رحاب توفيق، مدير عام فرع ثقافة المنيا، د هدى صلاح الدين، مدير المكتبات بإقليم وسط الصعيد الثقافي.

أبدى مدير عام الإدارة العامة لرعاية المواهب، سعادته لتنفيذ فعاليات البرنامج بمحافظة المنيا بهدف إعداد بيئة ثقافية تسهم في صقل القدرات الإبداعية لدى الشباب والأطفال، وترسيخ مفهوم الثقافة كركيزة أساسية في مسيرة التقدم والتنمية.

وأشادت مدير عام فرع ثقافة المنيا بالتعاون البناء بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم ومحافظة المنيا لتسليط الضوء على المواهب الأدبية والفنية للطلاب وتنميتها من أجل الارتقاء بثقافتهم وحمايتهم من الأفكار الهدامة.

وشهد اليوم الأول مجموعة من الورش الفنية والحرفية منها ورشة الديكوباج قامت خلالها الفنانة شيماء مصطفى بتعريف المتدربين بتاريخ هذا الفن، بجانب تدريب على اختيار القطع المراد تنفيذها.

وفي ورشة المكرمية أوضحت الفنانة جيهان مبروك

أنواع الغرز المختلفة وكيفية اختيار المناسب منها لعمل تصميمات تسهم في الحفاظ على التراث الفريد الذي تتمتع به المحافظة.

واختتم اليوم مع ورشة الإكسسوارات قامت خلالها الفنانة شيرين عفيفي بتدريب الأطفال على تصميم مشغولات يدوية متنوعة بطرق بسيطة ومبتكرة.

برنامج "مصر جميلة" تقدمه الإدارة العامة لرعاية المواهب، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، وبالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة المنيا، وينفذه قصر ثقافة المنيا بإدارة إيمان الطحاوي.

ويتضمن البرنامج مجموعة من الورش التدريبية تقدم بالمجان، وذلك حتى 14 نوفمبر الحالي، في مجالات: الفنون التشكيلية، المسرح، الموسيقى "عزف وغناء"، الأداء الحركي والكتابة الإبداعية، ويقوم بالتدريب فيها مجموعة من الفنانين والأكاديميين المتخصصين، وتستكمل الفعاليات غدا الاثنين بالمدرسة، على أن تنتقل فيما بعد إلى مدرسة راهبات القديس يوسف.

وأطلقت هيئة قصور الثقافة برنامج "مصر جميلة" بدءا من فترة الإجازة الصيفية، بعدة محافظات منها: دمياط، الجيزة، الفيوم، المنوفية، الغربية والدقهلية، وجاري العمل بشكل مكثف لتعميم الفكرة، لاكتشاف ودعم المزيد من المواهب الفنية من الأطفال والشباب المبدعين.

وتشهد محافظة المنيا خلال الفترة المقبلة فعاليات ثقافية وفنية مكثفة، حيث تستعد لاستقبال المؤتمر العام لأدباء مصر في دورته السادسة والثلاثين، نهاية نوفمبر الحالي بعنوان "أدب الانتصار والأمن الثقافي.. خمسون عاما من العبور"، "دورة الكاتب جمال الغيطاني"، نهاية شهر نوفمبر الحالي، ويعقد برئاسة الفنان الدكتور أحمد نوار، والأمين العام للمؤتمر الشاعر ياسر خليل، ومن المقرر أن تعلن خلاله المحافظة عاصمة للثقافة المصرية لمدة عام.

ويشارك في المؤتمر عدد كبير من الأدباء والباحثين والنقاد والإعلاميين ونخبة من الشخصيات العامة بالإضافة إلى ممثلي أندية الأدب والأمانة العامة والمكرمين، ويحتفي المؤتمر بمبدعي المنيا ويكرم عددا من الرموز الأدبية والنقدية ممن تركوا بصمات في الحياة الثقافية.