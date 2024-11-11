نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. محمد التاجي مع عمرو الليثي في "واحد من الناس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء اليوم الاثنين، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي الفنان الكبير محمد التاجي

ويكشف التاجي خلال الحلقة أسرار وكواليس خاصة تذاع لأول مرة عن مسيرته الفنية، وأسباب تصريحاته أكثر من مرة وتفكيره في الاعتزال، وعلاقته بالنجم الراحل نور الشريف وأنه أصبح يتيمًا بعد وفاته، وأزمته مع الزعيم عادل امام بعد الأنباء التي ترددت عن رفضه الدور بفيلم " عمارة يعقوبيان".

محمد التاجي

تفاصيل الحلقة

كما يكشف عن الأزمة التي تعرض لها بعد أن كان مشاركًا بمسلسل "أبو العروسة " وتم إبلاغه بالإستغناء عنه قبل التصوير بيوم واحد بعد ما مضى على الدور وجهز الشخصية وذهب الدور للفنان أحمد صيام، وأيضًا واقعة أخرى بأحد المسلسلات مما أدى إلى إصابته باكتئاب شديد.

كما يتحدث عن خلافه مع المنتج أحمد السبكي بفيلم سواق الهانم، وعن اصابته بكورونا، وهل هناك أدوار ندم على تقديمها، وعن مسيرته الفنية على خشبة المسرح، ورسالته إلى الفنان محمد رمضان ونصيحته له بأن يقرأ التاريخ وأن التاريخ أهم من المال ورد رمضان عليه: لو خيروني بين الفلوس والتاريخ هختار الفلوس وأبقى أخد دروس تاريخ على حسابي، وهل غضب من رده وأيضًا خلافه مع أسامة أنور عكاشة بسبب إنقاص وزنه، واتهاماته للقائمين علي إدارة المهرجانات الفنية بالشللية.

كما يتحدث عن مشواره الفني الممتد لأربعين سنة، وأيضًا عن جده الفنان الكبير عبد الوارث، وعلاقته به ومدي تأثره به، وعن قدرته الكبيرة على الطهي.

مواعيد برنامج “واحد من الناس” والقنوات الناقلة

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء اليوم الأثنين علي شاشة الحياة