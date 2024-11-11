نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية نضال الشافعي في مسلسل "نقطة سودة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الفنان نضال الشافعي، عرض أحدث أعماله الدرامية، والتي تحمل اسم "نقطة سودة" مع الفنان أحمد فهمي، والمقرر عرضه غدًا الثلاثاء عبر شاشة قناة “mbc مصر"، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

نضال الشافعي

تفاصيل شخصية نضال الشافعي

ويجسد نضال الشافعي دور رجل مافيا ضمن أحداث مسلسل "نقطة سودة"، وتدور أحداث العمل في إطار تشويقي رومانسي، ويتكون من 15 حلقة، تأليف محمد محرز وأمين جمال، وإخراج محمد أسامة.



أبطال وصناع مسلسل "نقطة سودة"





يشارك في بطولة مسلسل نقطة سوداء، مجموعة من النجوم أبرزهم: أحمد فهمي، ناهد السباعي، وفاء عامر، سوسن بدر، سارة سلامة، نضال الشافعي، أحمد خالد صالح، سماح أنور، هاجر أحمد، هدى الإتربي، أحمد بدير، أحمد مجدي، أشرف عبد الغفور، ومازن عبد الناصر، ومن تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة.