نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تصدر ممدوح عبدالعليم تريند "جوجل" رغم وفاته.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما صادف أمس ذكرى ميلاده، حيث ولد في 10 نوفمبر عام 1956، ورحل عن عالمنا في 5 يناير عام 2016، ويعد من الفنانين الذين لديهم العديد من المواهب ومحبوبًا لدى الجماهير، وترك خلفه مسيرته الفنية الطويلة والمليئة بالإبداع تعتبر إرثًا هامًا في تاريخ الفن المصري تظل ذكراه حاضرة في قلوب محبيه.

مشوار ممدوح عبدالعليم الفنية

وبدأ رحلته الفنية وهو طفل في برامج الأطفال بالإذاعة والتلفزيون وتتلمذ على يد المخرجة إنعام محمد علي، ثمَّ على المخرج نور الدمرداش الذي قدمه وهو طفل صغير في مسلسل الجنة العذراء مع الفنانة القديرة كريمة مختار، حيث قدم أدوارًا متنوعة ومتميزة. كانت له موهبة فريدة في تجسيد الشخصيات وإبراز العواطف بطريقة مؤثرة، مما جعله يحظى بتقدير كبير من قبل الجمهور والنقاد على حد سواء.



ومن أبرز أعماله الفنية مسلسل أصيلة بطولة الفنانة كريمة مختار ثم توالت أعماله التلفازية، وفي عام 1983 بدأ التمثيل في السينما في فيلم العذراء والشعر الأبيض.