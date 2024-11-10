نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أحدث أعمال أحمد حلمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان احمد حلمي في تصريحات تلفزيونية عن تفاصيل أعماله المقبلة في السينما والمسرح، حيث يتعاون مع هيئة الترفيه في السعودية.

أحدث أعمال أحمد حلمي

وقال أحمد حلمي:" أحضر لفيلمين منهما فيلم سيتم عرضه في عيد الأضحي المبارك، وأتعاون مع هيئة الترفيه في مسرحية جديدة للعام الثالث علي التوالي".

مسرحية أحمد حلمي الجديدة

ومن ناحية أخرى، تعاقد النجم أحمد حلمي على بطولة مسرحية جديدة بعنوان حلمي حلمك، ومن المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض الجاري 2024 - 2025، وجاري الاتفاق حاليًا على كافة تفاصيلها.

فيلم احمد حلمي الجديد

وايضا يحضر حلمي لفيلمه الجديد لسه حتة، وتم ترشيح أمينة خليل للمشاركة في البطولة معه وجاري الاتفاق على كافة تفاصيل الفيلم من أجل انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة، ويتولي إخراجه هشام فتحي ومن تأليف شريف نجيب، والعمل من نوعية أفلام السيكودراما مع الكوميديا، ويناقش الأمراض النفسية وكيفية مواجهتها.

آخر أعمال أحمد حلمي

وكان آخر أعمال أحمد حلمي هي مسرحية ميمو تم عرضها 3 مرات في السعودية بالعام الماضي، ودارت أحداثها في إطار اجتماعي كوميدي، حول شخصية مسعود التي يجسدها أحمد حلمي وهو مهمش من أسرته والمجتمع، لكنه يقرر النجاح وإثبات نفسه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن يحدث معه أمر مختلف تماما عن توقعاته وخطته التي رسمها لنفسه، والمسرحية تضم أسماء جلال، حمدي الميرغني، مريم الجندي، ومحمد رضوان، ومن تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة، وإنتاج حمدي بدر.