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أحمد جودة - القاهرة - شيرين رضا تتألق في أحدث ظهور لها و الجمهور يغازلها

شاركت النجمة شيرين رضا، جمهورها ومتابعيها صورًا لها من أحدث جلسة تصوير تعرضت لها، حيث تفاعل الجمهور مع الصور وأشاد بجمالها وأناقتها التي لم تتكرر، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

تعليقات الجمهور على منشور النجمة شيرين رضا



حيث علقت شيرين رضا، على منشورها قائلة: "أشعر بالجرأة والجمال والرغبة في مواجهة العالم".

شيرين رضا تتألق في أحدث ظهور لها والجمهور يغازلها

شيرين رضا تتألق في أحدث ظهور لها والجمهور يغازلها

شيرين رضا تتألق في أحدث ظهور لها والجمهور يغازلها

شيرين رضا تتألق في أحدث ظهور لها والجمهور يغازلها



و جاء تعليق الجمهور على صور النجمة شيرين رضا كالتالي: "شيكا، الجميلة عقلًا وروحًا وشكلًا طبعًا، قمر، الحب كله، شيكا حبيبتي"، وغيرها من التعليقات الممزوجة بحب الجمهور لشيكا وأعمالها السينمائية والدرامية التي ينتظرها الجمهور ويتفاعل معها بشدة.

أحدث أعمال الفنانة شيرين رضا

حيث شاركت شيرين رضا، في فيلم "وداعًا حمدي" ويشارك في بطولة الفيلم عدد من نجوم الفن المصري وأبرزهم: شيرين رضا وآية سماحة وبيومي فؤاد، وعلي الطيب ومحمود السيسي وانتصار وغيرهم، ويعد الفيلم التجربة الإخراجية الأولى للمخرج محمود زهران.

أحداث فيلم "وداعًا حمدي"

تدور أحداث الفيلم حول الصحفية المبتدئة (تماضر) التي تعمل على تقرير صحفي حول وفاة شخص مرموق يُدعى (حمدي)، فتضطر للمكوث بمنزل ابنته والتظاهر بعملها خادمة في سبيل الحصول على كافة المعلومات اللازمة عنه.

كما يذكر أن الفنانة شيرين رضا، شاركت في فيلم "الملحد" وهو من ضمن أعمالها التي لم تعرض بعد، حيث تدور أحداثه في إطار درامي، ويتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.

و شارك في بطولة فيلم "الملحد"، أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، حسين فهمي، تارا عماد، شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد السلكاوي، هشام عاشور، مصطفى درويش كضيف شرف، والعمل من تأليف: إبراهيم عيسى، وإخراج: محمد جمال العدل.