نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. دار الأوبرا تحتفل بأصالة القاهرة عبر صالون ثقافي عن ثلاثينيات القرن الماضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار سعي وزارة الثقافة المصرية للحفاظ على التراث وتوثيق الإبداع المصري عبر العصور، تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، صالونًا ثقافيًا بعنوان "القاهرة قبل 90 عامًا - 1934" ضمن سلسلة لقاءات "أرواح في المدينة" ومشروع "القاهرة عنواني" لحفظ الذاكرة الوطنية.

يُقام هذا اللقاء في السابعة مساء اليوم الأحد 10 نوفمبر على المسرح الصغير بدار الأوبرا.

90 عامًا على أول فيلم كوميدي مصري ناطق

يُخصص الصالون لاستعراض وتقديم تأملات حول القاهرة في ثلاثينيات القرن الماضي، وذلك بمناسبة مرور 90 عامًا على عرض أول فيلم كوميدي مصري ناطق بعنوان "ياقوت"، الذي قام ببطولته الفنان الكبير نجيب الريحاني.

سيتم تناول أحداث عام 1934 وأبرز المعالم الثقافية والحضارية في القاهرة خلال تلك الفترة، مما يسهم في تقديم صورة مميزة عن تاريخ المدينة وعراقتها.

مشروع "أرواح في المدينة" للحفاظ على الذاكرة الوطنية

تُعد سلسلة "أرواح في المدينة" مشروعًا ثقافيًا أطلقه الكاتب الصحفي محمود التميمي ضمن مبادرة "القاهرة عنواني" التي تهدف إلى توثيق الذاكرة الوطنية المصرية بالتعاون مع عدد من الجهات الثقافية، وعلى رأسها دار الأوبرا المصرية وبرعاية وزارة الثقافة.

انطلق المشروع قبل عامين ويعمل على ربط المصريين بتاريخهم من خلال استعراض أهم المحطات الثقافية في تاريخ القاهرة.

رسالة الصالون: تأكيد على أصالة القاهرة وإرثها الحضاري

يأتي هذا اللقاء الثقافي ضمن رؤية وزارة الثقافة لتعزيز التقدير للتراث المصري وإبراز عمق الإرث الحضاري لمدينة القاهرة.

ويسعى المشروع إلى استحضار روح المدينة وإحياء ذكرياتها، بما يعكس الهوية الوطنية ويؤكد على القيمة الثقافية العريقة للقاهرة.