نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الهوى سلطان" يتصدر شباك التذاكر بإنجاز كبير ويتفوق على أبرز الأفلام المنافسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم "الهوى سلطان" نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، متفوقًا على قائمة الأفلام الأخرى المعروضة، ومن أبرزها أفلام مثل "إكس مراتي"، "المخفي"، و"ولاد رزق 3".

بلغت إيرادات السينما يوم أمس السبت 2،546،226 جنيه، حيث قاد "الهوى سلطان" السباق بنجاح ملحوظ، ما يعكس تفاعل الجمهور مع محتواه الرومانسي الاجتماعي.

"الهوى سلطان": دراما رومانسية تجذب الجمهور

استطاع فيلم "الهوى سلطان" تحقيق إيرادات بلغت 2،069،699 جنيهًا يوم أمس، ليحجز مكان الصدارة بين الأفلام المعروضة، الفيلم الذي يتميز بطابعه الرومانسي الاجتماعي، يركز على العلاقات بين الأصدقاء وتأثير الهوى عليها، خاصة العلاقة التي تجمع بين شخصيات يؤديها النجمان منة شلبي وأحمد داود، ويشارك في بطولته أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، وغيرهم.

"وداعًا حمدي" في المركز الثاني بإيرادات مستقرة

احتل فيلم "وداعًا حمدي" المرتبة الثانية بإيرادات بلغت 128،635 جنيهًا، تدور أحداثه في إطار درامي كوميدي، ويجمع بين المواقف الكوميدية والمشاعر الدرامية العميقة، وهو من بطولة شيرين رضا وبيومي فؤاد وإنجي المقدم، كتب العمل السيد عبد النبي وأخرجه محمود زهران.

"آل شنب": جرعة كوميدية لليلى علوي وليلى الكبار

جاء فيلم "آل شنب" في المرتبة الثالثة محققًا 125،831 جنيهًا يضم الفيلم نخبة من النجوم مثل ليلى علوي، لبلبة، وسوسن بدر، ويجمع بين الكوميديا والمواقف الممتعة، الفيلم من تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام، وإخراج أيتن أمين.

"إكس مراتي" و"المخفي" يتنافسان بإيرادات متفاوتة

حقق فيلم "إكس مراتي" 60،435 جنيه، وهو من بطولة هشام ماجد ومحمد ممدوح وأمينة خليل، في حين بلغ دخل فيلم "المخفي" 50،525 جنيهًا، حيث تدور أحداثه حول شاب يواجه تحديات الحياة بخجل وعفوية، ويقع في سلسلة من المواقف الطريفة بسبب صدقه المفرط.

يشارك في الفيلم عمرو عبد الجليل وأحمد سلطان، من كتابة أحمد عبدالله وإخراج محمد الشورى.

أفلام كوميدية ودرامية أخرى تستمر في السباق

ومن بين الأفلام التي شهدت إقبالًا، فيلم "اللعب مع العيال" الذي حقق 36،849 جنيه ويقوم ببطولته محمد إمام، في إطار كوميدي شبيه بأعمال شريف عرفة السابقة. كذلك جاء فيلم "رفعت عيني للسما" بإيرادات بلغت 33،844 جنيه، وهو من إنتاج شركة فلوكة فيلمز.

أفلام متنوعة بإيرادات متفاوتة

وصلت إيرادات فيلم "عصابة الماكس" إلى 18،945 جنيه، وهو من بطولة أحمد فهمي وروبي ولبلبة، كما حقق فيلم "عاشق" إيرادات بلغت 12،913 جنيهًا، ويضم نخبة من الفنانين مثل أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد.

"ولاد رزق 3": الأكشن والمغامرة في قائمة المشاهدات

أما فيلم "ولاد رزق 3" فحقق إيرادات بلغت 6،401 جنيهًا، ويعرض قصة سرقة تتسبب في تورط أبطاله في صراعات مثيرة. العمل يضم أحمد عز، عمرو يوسف، وآسر ياسين ويشارك فيه الملاكم العالمي تايسون فيوري كضيف شرف.

"دراكو رع": إنتاج جديد بإيرادات متواضعة

في نهاية القائمة، جاء فيلم "دراكو رع" بإيرادات بلغت 2،149 جنيهًا، وهو من بطولة خالد منصور وشادي ألفونس.