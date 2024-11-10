وفاة الفنان حمدي الرملي بعد صراع مع السرطان رحل عن عالمنا قبل قليل الفنان حمدي الرملي بعد صراع مع مرض السرطان.وأعلن إيهاب الرملي ابن شقيقة الفنان حمدي ال إقرأ المزيد

رحل عن عالمنا قبل قليل الفنان حمدي الرملي بعد صراع مع مرض السرطان. وأعلن إيهاب الرملي ابن شقيقة الفنان حمدي الرملي الخبر وكتب عبر حسابه على Facebook: "البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى خالي حمدي الرملي، أرجو الدعاء له بالمغفرة وقراءة الفاتحة".

قدم حمدي الرملي العديد من الأدوار، ورغم صغر حجم الدور لكن الجمهور كان يتذكره دائما، من أشهر أدواره "عبد الصمد" في فيلم "سمير وشهير وبهير" و"جعيدي" صاحب القهوة في مسلسل "الكبير أوي" وغيرها من الأعمال.

وحمدي الرملي مواليد عام 1960، كان أول أعماله الفنية عام 1990 في فيلم "خمسه كارت" مع سعيد صالح، وشارك بعدها في أفلام "رومانتيكا"، و"هارمونيكا" و"يا دنيا يا غرامي".

كما شارك حمدي الرملي في مسلسلات" فرقة ناجي عطا الله" و "مأمون وشركاه" و"الكبير أوي" و"الهروب" وحكايات بنات" وغيرها من المسلسلات.

وكان آخر أعمال حمدي الرملي مسلسل "فراولة" الذي عرض في رمضان 2024.

وأصيب حمدي الرملي بمرض السرطان بعد تعرضه لتليف الكبد الذي تطور إلى المرض الخبيث، ونقل إلى المستشفى خلال الأسابيع الماضية لتلقي العلاج.