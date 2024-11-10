الثقافة تستعد لاطلاق الدورة (١٧) لملتقى الاقصر للتصوير

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 نوفمبر 2024 01:38 مساءً - بدأت وزارة الثقافة - ممثلة في قطاع صندوق التنمية الثقافية - اعداد الترتيبات النهائية لبدء الدورة السابعة عشر لملتقى الاقصر الدولي للتصوير ..

حيث أعلن المعماري حمدي السطوحي مساعد وزير الثقافة للمشروعات الفنية والثقافية ورئيس قطاع الصندوق عن الموعد الجديد لبدء الدورة السابعة عشرة الجديدة للملتقى، والتي من المقرر أن تبدأ فعالياتها خلال الفترة من ٢٥ نوفمبر وحتى ٧ ديسمبر القادم بمشاركة (٢٥) فنانا مصريا وأجنبيا.

يتولى أعمال القوميسير العام للدورة الجديدة الفنان ياسر جعيصه، وهو فنان جرافيكي وتشكيلي، تخرج من كلية الفنون الجميلة قسم جرافيك، شعبة رسوم متحركة، شارك في عضوية لجنة تحكيم جائزة (اتصالات) لكتاب الطفل بالشارقة لعام ٢٠٢١، وجائزة مؤسسة ساويرس ٢٠٢٢.

رسم (١٥٠) كتاب للأطفال من العام ١٩٩٧ وحتي ٢٠٢٠ للعديد من دور النشر، كما شارك مع دور النشر المصرية في تطوير كتب وزارة التربية والتعليم من ٢٠٠٣ حتى ٢٠١٠.