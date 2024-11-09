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أحمد جودة - القاهرة - نداء شرارة تحذف برومو أغنيتها الجديدة "حوش الدلع" بعد ساعات من طرحه

حرصت المطربة نداء شرارة لأغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "حوش الدلع" على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام"، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.

المطربة نداء شرارة



منشور نداء شرارة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام

نشرت نداء شرارة جزء من أغنيتها عبر إنستجرام، وقالت من خلال خاصية كتابة التعليقات:

"قريبا أغنيتي حوش الدلع الأغنية كلمات الشاعر عمر المصري، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع عمر الخضري"

إلا إنها قامت بحذف البورمو.

أحدث أعمال الفنانة نداء شرارة



ويشار إلى إن آخر أعمال الفنانة نداء شرارة كانت أغنية "ودع كل شئ"، والتي قامت بطرحها عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وحققت الأغنية رواجا كبيرا من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي منذ طرحها على يوتيوب.



تفاصيل أغنية ودع كل شئ لـ نداء شرارة

والجدير بالذكر إن أغنية "ودع كل شئ" من غناء وكلمات وألحان نداء شرارة، توزيع موسيقي خالد مصطفى، الفيديو وائل درابيه.

المطربة نداء شرارة

كلمات أغنية ودع كل شئ

وتقول كلمات الأغنية:

متغير مش متغير

بترجع عادي مش اكتر

ما بحس شي وما بتذكر

انو كنت بقلبي الروح

مستغرب ما اشتقتلك

ما تذكرتك عم قلك

ما بتفرق أبدا كلك

بتضلك ولا بتروح

أنا قلبي ودع كل شي

ودعني وانت بتمشي

ودع كل نبضات القلب

ودع كل كلمات الحب

جايه تسألني عن قلب

انت دمرتو بـ ايدك

كنت الدنيا وكنت الروح

وقدرت تتركني وتروح

أنا كنت بحبك بجنون

من بعدك كيف بدي كون

تعلمت الحزن وممنون.