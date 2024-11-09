مريم أشرف زكي بطلة مسرحية "الصالون" على مسرح الفلكي وملك جبر

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أحمد جودة - القاهرة - تواصل الممثلة الشابة مريم اشرف زكي عمل بروفات مسرحيتها الجديدة "الصالون" تمهيدًا لعرضها على خشبة مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية في القاهرة.

مريم أشرف زكي بطلة مسرحية "الصالون"

وكشفت مريم اشرف زكي على أن العرض درامي ويقدم أيضًا على خشبة مسرح ملك جبر بالجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس، إضافة إلى عرضه على خشبة مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهو من إخراج المخرجة دينا أمين.

أيام عرض مسرحية “الصالون”

وقالت مريم أشرف زكي أن العرض يقدم أيام 12 و13 و14 من شهر نوفمبر الجاري على مسرح ملك جبر بالتجمع الخامس وأيام 19 - 20 - 21 - 22 - 23 نوفمبر الجاري على ترشح الفلكي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

عرض مسرحية “الصالون”

ويعد هذا العرض هو عودة للنشاط الفني للممثلة مريم أشرف زكي ابنة الفنانة روجينا والفنان اشرف زكي، وذلك بعد مشاركتها موخرًا من خلال مسلسل سر الهي والذي عرض في شهر رمضان الماضي وحققت من خلاله نجاحا كبيرا.

أبطال مسرحية “الصالون”

مسرحية الصالون كتابة نور قبطان، ديكور وإضاءة جون هوي، ملابس نرمين سعيد، إعداد موسيقي محمد الليثي.