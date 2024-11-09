نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قتل اختياري.. أحدث أعمال ياسمين رئيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش الفنان ياسمين رئيس حالة من النشاط الفني الفترة الحابية، حيث تخوص السباق الرمضاني بمسلسلين من بينهم مسلسل يحمل البطولة المطلقه لها، ويعرض لكم دوت الخليج الفني تفاصيل أولي بطولات ياسمين رئيس في الدراما.

أحدث أعمال ياسمين رئيس

تخوض ياسمين رئيس السباق الرمضاني 2025 بمسلسل قتل اختياري، وهو أولى تجاربها مع البطولة المُطلقة في دراما رمضان، بعدما قدمت العديد من التجارب خلال آخر 15 سنة على مستوى السينما والتلفزيون والمسرح.

قصة مسلسل قتل اختياري

وتدور أحداث مسلسل قتل اختياري في إطار اجتماعي درامي، يتناول معاناة الأمهات اللاتي يعانين مع أطفالهن المصابون بمتلازمة داون، وتظهر ياسمين بشخصية أم لأحد هؤلاء الأطفال، فيما يقدم أحمد خالد صالح شخصية زوجها بالعمل.

أبطال مسلسل قتل اختياري

ويتكون مسلسل قتل اختياري من 15 حلقة، من بطولة ياسمين رئيس وأحمد خالد صالح، ومن تأليف محمد السوري وإخراج يحيى إسماعيل، وجاري في الفترة الحالية الاتفاق على كافة تفاصيله والتعاقد مع باقي الأبطال المشاركين به، من أجل بدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

مشوار ياسمين رئيس مع دراما رمضان

ويذكر أن ياسمين رئيس بدأت حكايتها مع أعمال الدراما الرمضانية في عام 2012، من خلال مسلسل طرف تالت، بطولة عمرو يوسف وأمير كرارة ومحمود عبدالمغني، ثم اكتفت بالظهور ضيف شرف في مسلسل موجة حارة بموسم 2013 مع إياد نصار ودرة، أيضًا ظهرت ضيف شرف في مسلسل الميزان في 2016، وشاركت في بطولة مسلسل ملوك الجدعنة بجانب مصطفى شعبان وعمرو سعد، وفي الموسم الماضي 2024، قدمت بطولة مسلسل جودر مع ياسر جلال، كما شاركت كضيف شرف في مسلسل كامل العدد +1 من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة.