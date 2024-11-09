نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جريمة قتل.. تفاصيل شخصية حنان مطاوع في مسلسل صفحة بيضا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ صناع مسلسل صفحة بيضا التصوير، والذي من المقرر ان تنافس به حنان مطاوع في موسم الأوف سيزون نهاية العام الجاري 2024.

تفاصيل شخصية حنان مطاوع في مسلسل صفحة بيضا

تجسد حنان مطاوع شخصية شخصية دكتورة جامعية تدعى "ضي"، وتدور أحداث العمل في إطار من الغموض وجريمة قتل ولكن ظلم، بل تم إقناعها بالكذب بأنها قامت بقتل شخص فخافت وهربت وهي لا تعلم أنها مكيدة.

ابطال مسلسل صفحة بيضا

ويضم مسلسل صفحة بيضا بطولة كلا من: حنان مطاوع، مها نصار، سامي الشيخ، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، أحمد مجدي، حنان يوسف، حسن العدل وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف حاتم حافظ، وإخراج أحمد حسن.

قصة مسلسل صفحة بيضا

تدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي درامي وتشويقي، حول شخصية دكتورة في الجامعة، ولكنها تتعرض لإتهامات تجبرها علي الهروب وتعيش مع سيدة غريبة وذلك بعد العثور عليها امام المنزل، وتواجه الشخصية العديد من المشاكل والصراعات التي تحاول مواجهتها والتغلب عليها، المسلسل مكون من 30 حلقة.

حنان مطاوع تروج لمسلسل صفحة بيضا

سبق، وروجت حنان مطاوع لـ " صفحة بيضا" من خلال حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك "حيث نشرت صورة جديدة لها من كواليس العمل، كاشفةً من خلالها عن اسم شخصيتها الجديدة في المسلسل، حيث تقدم بدور ضي، وهذه السيدة التي تمر بالعديد من الصعوبات في حياتها، وتحاول تخطى العديد من الأزمات والمشاكل.

أحدث أعمال حنان مطاوع

ويذكر أن أحدث أعمال حنان مطاوع هو فيلم «هابي بيرث داى»، الذي تشارك في بطولته مع نيللي كريم وشريف سلامة، من تأليف محمد دياب وسارة جوهر، وإخراج سارة جوهر، يأتي هذا الفيلم كعودة لها إلى السينما بعد غياب دام 4 سنوات، حيث كان آخر أفلامها "قابل للكسر" الذي عُرض في عدة مهرجانات سينمائية.