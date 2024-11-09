نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فنانة تشكيلية تدخل في صراع مع والدتها وشقيقها.. تعرف على تفاصيل دور ناهد السباعي في نقطة سوداء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشفت النجمة ناهد السباعي عن الإعلان التشويقي لدورها مسلسلها الجديد نقطة سوداء والذي تلعب فيه دور فنانة تشكيلية في عائلة مفككة تعاني من الصراع مع والدتها وشقيقها بعد وفاة والدها وهل يتم القبض عليها أم ماذا يحدث ؟



على صعيد آخر كشفت النجمة ناهد السباعي كواليس تصويرها افيش مسلسلها الجديد نقطة سوداء والذي سيتم عرضه بعد أربعة أيام

الافيش من تصوير سامح السباعي.



نقطة سوداء تم تصويره بالكامل في العاصمة اللبنانية بيروت وكانت ناهد قد نشرت عبر صفحاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي جمعتها وباقي أبطال المسلسل.

المسلسل مكون من ١٥ حلقة والذي يشاركها بطولته نخبة من النجوم منهم أحمد مجدي وأحمد فهمي ونضال الشافعي ووفاء عامر وأحمد بدير، وسماح أنور، وأشرف عبد الغفور، وناهد رشدي، وسارة سلامة، وهدى الإتربي، وأحمد خالد صالح، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

أحداث مسلسل نقطة سودا

وتدور أحداث مسلسل نقطة سودا لـ أحمد فهمي في إطار تشويقي رومانسي، ويتكون من 15 حلقة، تأليف محمد محرز وأمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

آخر أعمال الفنانة ناهد السباعي

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ناهد السباعي، هو مشاركتها في مسلسل "محارب" بطولة الفنان حسن الرداد، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

أبطال وصناع مسلسل "محارب"



وشارك في بطولة مسلسل "محارب" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم:حسن الردار، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعى، نرمين الفقي، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد،ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، إنتاج أحمد السبكي.