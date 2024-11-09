نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب عمرو الليثي.. مصطفى قمر يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان مصطفى قمر محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما كشف كواليس مسيرته الفنية، وتحدث لأول مرة عن أقرب الأغاني له والنجوم الذين تأثر بهم، وذلك ضمن لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج السهرة الخاصة، الذي يُعرض على قناة الحياة.

سبب تصدر مصطفى قمر التريند

وقال مصطفى قمر: أشعر بحب الناس من كافة الطبقات، وأكون في منتهي السعادة بهم، ومشواري الفني به نحو 260 أغنية بالإضافة إلى أغاني الأفلام والمسلسلات، وقدمت نحو 21 ألبوم و12 فيلم، لدي العديد من الأغاني القريبة لي، ولا أستطيع الاختيار بينها، لأنها متنوعة بين الدراما والكلاسيك والأغاني المبهجة، ومنها الليلة دوب ومنايا وإسكندراني وسكة العاشقين والعم نوح، وأنا فخور بما قدمته خلال مشواري الفني ولا توجد أغنية أخجل منها.

مصطفى قمر يتحدث عن العندليب

وأكمل مصطفى: تأثرت جدًا بالعندليب عبدالحليم حافظ وعدد كبير من الأغاني التي قدمتها مستوحاة من روح العندليب ومنها سكة العاشقين وخايف وغيرها من الأغاني، كما أن معظم الأغاني التي قدمتها من ألحاني، وذلك بعد تلحيني لعدد من النجوم منهم حميد الشاعري وإيهاب توفيق وأنوشكا وغيرهم، وأكون سعيد عندما ألحن لغيري.

مصطفى قمر يتحدث عن نجوم الغناء

واختتم مصطفى قمر حديثه: أحب عمرو دياب جدًا، وهو نجم كبير، والنجومية التي هو بها جاءت بسبب مجهود جبار منه، ولا يمكنني توجيه نصيحة إليه، تامر حسني خليفتي، حيث يصير في نفس الطريق من خلال الجمع بين الغناء والتمثيل، أيضًا محمد حماقي قريب جدًا مني وأشعر بالسعادة لهما، وهو شخص محترم جدًا، أما عن شيرين عبدالوهاب رسالتي لها أن تظل قوية ولا تنظر للوراء.

آخر أعمال مصطفى قمر

وكان آخر أعمال مصطفى قمر هي أغنية صناعة مصرية، والتي طرحها على يوتيوب في أغسطس الماضي، وجاءت على طريقة الفيديو كليب، من كلمات وألحان محمد قاسم، توزيع وسام عبدالمنعم، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز، وايضا شارك في فيلم أولاد حريم كريم، وهو الجزء الثاني من فيلم حريم كريم المعروض في 2005، وشارك بجانب مصطفى قمر في البطولة، داليا البحيري، بسمة.