عصام الشويخى يستعد لتقديم العرض المسرحى "درب شكمبة"

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أحمد جودة - القاهرة - ‎يستعد المخرج عصام الشويخى لتقديم العرض المسرحى "درب شكمبة" من إنتاج فرقة الساحة التابعة للبيت الفنى للمسرح، برئاسة المخرج هشام عطوة، وذلك على مسرح الساحة خلال الفترة المقبلة، والعرض من بطولة الفنان عمرو رمزى، عماد حمدى، نادية الشويخ، حسام سيد، ديكور محمد هاشم تأليف د محسن مصيلحى.

فكرة عرض "درب شكمبة "

وتدور فكرة العرض المسرحي “درب شكمبة” حول استعراض لصورة المسرح المصري من يعقوب صنوع في ثلاثينيات القرن الماضى حتى يومنا هذا، وذلك من خلال تقديم بعض اللوحات الخاصة بخيال الظل والمحبظاتية، ويتناول العرض حكي عن بداهيات فرق المسرح من يعقوب صنوع لمارون النقاش لأبو خليل القباني مرورا بفرق جورج ابيض وفرق المسرح الكوميدي. ‏‎ جدير بالذكر أن المخرج عصام الشويخ هو أيضا مدير فرقة الساحة ودائما ما يهتم بالعروض التى بها تفاعل مع الجمهور وتعليم الأجيال الجديدة عن تاريخهم وثقافتهم.

آخر أعمال عمرو رمزي

يذكر أن آخر الأعمال المسرحية للفنان عمرو رمزي، مسرحية طيب وأمير من إنتاج المسرح الكوميدي، للكاتب أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر، وبطولة هشام إسماعيل، وتامر فرج، وعيد عبد الحليم، ومحمود الهنيدي، وأحمد السلكاوي، ونهى لطفي، ورشا فؤاد، وشيماء عبدالقادر، وشريف حسني.