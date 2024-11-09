نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب شائعة.. علاء مرسي يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان علاء مرسي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما انتشرت شائعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن وفاة الفنان وذلك بعد أيام قليلة من زفاف ابنته.

سبب تصدر علاء مرسي التريند

وانتشرت شائعة وفاة علاء مرسي الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أيام قليلة من زفاف ابنته.

زواج ابنة علاء مرسي

وسبق، كان حفل زفاف ابنة علاء مرسي قد شهد حضور العديد من الفنانين، أبرزهم: سمية الخشاب، المنتج أحمد السبكي، محمد رضوان، محمد ثروت، أحمد السقا، جمال العدل، مصطفى قمر، تامر حسني، ورامي صبري.

شائعات تطارد علاء مرسي

لم تكن هذة الشائعة الأولي في تاريخه الفني، بل سبق وطاردته أكثر من سبع مرات على حد قوله، حيث ظهر في أحد البرامج التلفزيونية قبل ذلك، وقال: «طلعوا عليّ إشاعات 7 مرات على مدار ثمن شهور أني ميت، ودا بيكون ليه بقى علشان الناس اللي بتجري ورا الترند، وهناك البعض من المواقع التي تبحث عن الترند، أخبرتهم على سبيل المثال بأنني كنت مريضًا، فيصدرون في العناوين «وفاة» وداخل الخبر «مريض».

أحدث أعمال علاء مرسي

ويذكر ان علاء مرسي يواصل حاليا تصوير مسلسل "إش إش" مع النجمة مي عمر والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، وشارك علاء كضيف شرف في مسلسل 6 شهور مع نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان نور النبوي، باهر النويهي، نور إيهاب، محمد عبدالعظيم، مجدي بدر، أمجد الحجار، مراد مكرم ومن تأليف أحمد هشام، وإخراج مصطفى الصولي.