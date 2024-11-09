نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. محمد القس يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان محمد القس محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد حلقته في برنامج «معكم منى الشاذلي»، مع الإعلامية منى الشاذلي والمذاع عبر شاشة «ON».

سبب تصدر محمد القس التريند

وكشف محمد القس كواليس مسلسل «برغم القانون» الذي شارك فيه مؤخرا وحقق نجاحًا هائلًا، وتفاصيل أول لقاء بينه وبين الفنانة إيمان العاصي إذا قالت له في أول مقابلة بينهما «أنا بكرهك»، كما يتحدث عن بدايته في مجال الفن.

محمد القس يكشف سبب اختياره في مسلسل موضوع عائلي

كما روى القس تفاصيل اختياره في مسلسل موضوع عائلي، قائلا: "في الأول قلت اسمه شبه اسم الأستاذ محمود الجندي، ومكنتش أعرف إنه ابنه، وقعدت أنا وهو وبعد ما خلصنا، قالي انت كويس ولازم تبقى معانا، لكن حسيت إنه هيضحك عليا لكن الموضوع طلع حقيقي".

وأضاف محمد القس: "أول ما قعدت معاه قالي في مسلسل وده هيكون دورك، وطلب مني أعمل تجربة أداء على الدور، ولما شاف، قالي أنا عاوز أعمل اللي انت عملته ده، وقالي إن المسلسل هيكون مع ماجد الكدواني، كنت هطير من الفرحة".

دعوة الأم سبب نجاح محمد القس

واختتم محمد القس: "قبلها بكام يوم، كنا بنتفرج على فيلم للفنان ماجد الكدواني، وقلت لوالدتي أنا نفسي أمثل مع الراجل ده، قالتلي روح يا ابني ربنا يرزقك بالشغل معاه والدعوة اتحققت، مكنتش متوقع ان دي تكون البداية بتاعتي في الدراما المصري، نزلت المول، جالي ناس سلموا عليا وساعتها قعدت أعيط وأكلم ربنا، كأن ربنا بيقولي ده وقتك".

أحدث أعمال محمد القس

ويذكر أن محمد القس يعرضه له حاليا مسلسل«برغم القانون» بطولة إيمان العاصي، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمي، محمد محمود عبدالعزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل علي ماهر، بتول الحداد، ريهام محيي الدين، وتأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبدالسلام.