انت الأن تتابع خبر بيونسيه تحطم الأرقام القياسية بـ99 ترشيحاً في جوائز الغرامي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حققت النجمة العالمية بيونسيه نولز إنجازًا تاريخيًا، إذ أصبحت الفنانة الأكثر ترشيحًا في تاريخ جوائز الغرامي، بإجمالي 99 ترشيحًا، متجاوزةً بذلك رقمها القياسي السابق البالغ 88 ترشيحًا، والذي كانت تتشاركه مع زوجها جاي زي.



حصلت بيونسيه هذا العام على 11 ترشيحًا في جوائز غرامي 2025، تشمل فئات مرموقة مثل "ألبوم العام" و"أفضل ألبوم في فئة الكانتري" عن ألبومها Cowboy Carter، إلى جانب ترشيحات لأغنيتها Texas Hold 'Em التي تنافس في فئتي "أفضل أغنية" و"أفضل أغنية كانتري".



وللمرة الأولى، تنافس بيونسيه في فئات الكانتري والأمريكانا، مما يعكس تنوعها الموسيقي، وفقًا لمحطة "فرانس إنفو". وقد تصبح أيضًا أول امرأة سوداء تفوز بجائزة "ألبوم العام" في القرن الحادي والعشرين، وهي جائزة لم تُمنح لامرأة سوداء منذ لورين هيل، ناتالي كول، وويتني هيوستن.



يُذكر أن بيونسيه، رغم نجاحاتها الساحقة، لم تفز بجائزة "ألبوم العام" حتى الآن، في حين حصلت عليها تايلور سويفت ثلاث مرات، مما أثار جدلاً حول عدالة الجوائز. فوز بيونسيه هذا العام بهذه الجائزة سيعزز مكانتها كأيقونة في تاريخ الغرامي ويؤكد مجددًا تأثيرها الأسطوري في عالم الموسيقى.