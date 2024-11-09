انت الأن تتابع خبر محمد رمضان يدعم السياحة في تونس ويشيد بشعبها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الفنان المصري محمد رمضان عن دعمه للمجهودات التنموية والسياحية في تونس، مؤكداً أنه سيقوم بذلك دون أي مقابل مادي، وذلك عبر خاصية "الستوري" على حسابه الرسمي في "إنستغرام". وأوضح رمضان أن هذا الدعم يأتي تقديراً وحباً للشعب التونسي الذي كان له فضل كبير عليه منذ بداياته الفنية.



ونشر رمضان صورة تجمعه مع الإعلامي التونسي زهير لطيف، وعلق قائلاً: "باقتراح من صديقي الإعلامي زهير لطيف، قريباً في تونس لدعم المجهود التنموي والسياحي، بدون مقابل، فقط لأنني أحب تونس".



وخلال لقاء مع برنامج "ديما لاباس" على قناة "تلفزة تونس"، كشف رمضان عن خطته لدعم السياحة التونسية، معبراً عن شكره وامتنانه للشعب التونسي لمساندتهم مسيرته الفنية. ووجه تحية خاصة إلى تونس وشعبها، مؤكدًا أن علاقته بهذا البلد تعني له الكثير.



وعن تأخر زيارته لتونس مقارنة بجولاته في دول عربية أخرى، رد رمضان قائلاً: "لم يكن التأخير بإرادتي، بل لم أتلقَّ الدعوة المناسبة في الوقت المناسب"، مضيفًا: "أكيد كل تأخيرة فيها خيرة"، مشيراً إلى أن "ترتيبات الله عز وجل دائماً أفضل".



وأكد رمضان أن دعم السياحة والتنمية الثقافية في تونس يعادل دعمه للسياحة المصرية، مشيراً إلى أن الترويج للسياحة في تونس لا يقل أهمية عن أي مجهودات يقوم بها لتنشيط السياحة المصرية من خلال زياراته المتعددة للمحافظات المصرية .