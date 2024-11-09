انت الأن تتابع خبر اتهام نجم The Voice الفرنسي سليمان بالتحرش والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يواجه الفنان الفرنسي سليمان، الذي حاز شهرة واسعة منذ مشاركته في برنامج "The Voice" عام 2016، اتهامات خطيرة بالتحرش الجنسي، بعدما تقدَّم أحد أعضاء فريقه الفني بشكوى تتهمه بالتحرش عقب حفل موسيقي في سانت إيتيان، ديسمبر 2023.



تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ قدَّمه تقني كان يعمل مع سليمان في جولته الموسيقية، يزعم فيه أن الفنان احتجزه في غرفة الملابس وفرض عليه "عناقاً غير مرغوب" وأرسل له لاحقاً رسائل وصوراً ذات طابع غير لائق عبر تطبيق واتساب. جمع الشاكي الأدلة على مفتاح USB وقدّمه للسلطات لدعم شكواه، ما دفع القضاء في سانت إيتيان إلى فتح تحقيق أولي بتهمة "التحرش الجنسي المشدد" تحت إشراف الشرطة.



رغم الاتهامات، حضر سليمان حفل جوائز NRJ Music Awards في الأول من نوفمبر، حيث نال جائزة "أفضل فنان فرانكفوني". وأثار ظهوره استياءً لدى بعض الجمهور، خاصة أنه لم يعلّق على التهم خلال كلمته التي أظهر فيها تأثراً شديداً .