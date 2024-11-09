التطور الرقمي ومخاطر إدمان السوشيال ميديا.. في نقاشات قصور الثقافة ببورسعيد

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 نوفمبر 2024 03:32 مساءً - شهد فرع ثقافة بورسعيد عددا من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

ونظمت مكتبة طفل القوات المسلحة، لقاء بمدرسة بورسعيد الثانوية للبنات، بعنوان "مفهوم التطور الرقمي ومخاطر إدمان السوشيال ميديا"، أدارته د.عزة الشاعر، دكتوراه في العلاج السلوكي، بمشاركة كل من د. لمياء عادل، مدير مدرسة النيل الدولية، د .وائل كامل، رئيس قسم شئون التعليم بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، د.محمد جمعة، مدرس بقسم الأدب والنقد، د.محمد حامد، مدرس بكلية التربية جامعة الأزهر.

استهلت د. لمياء عادل اللقاء موضحة دور الأسرة في تنشئة الأبناء، مشيرة أن أعظم النجاحات التي يمكن أن تحققها المرأة هي إعداد أجيال صالحة للمجتمع، من خلال التوجيه و تقديم النصح والإرشاد، فالأسرة هي نواة المجتمع السليم.

من ناحيته تحدث د. محمد جمعة عن دور المدرسة، ذلك الصرح الشامخ الذي يسهم بشكل كبير في تكوين شخصية الأبناء من الناحية التربوية والتعليمية.

وأكدت د. عزة الشاعر في مداخلتها على دور المعلم في إعداد الأجيال من خلال تغذية عقولهم بما يفيد ويُحدث فارقا في حياتهم من أجل مستقبل واعد للوطن.

وتواصلت الفعاليات بحديث للدكتور محمد حامد أوضح خلاله تأثير الاستخدام المفرط للتكنولوجيا على عقول الأطفال، مشيرا إلى ضرورة تنظيم الوقت وعدم ترك مساحة لها للسيطرة على عقولهم.

واختتم د. وائل كامل اللقاء بتقديم عدة نصائح للفتيات بعنوان "روشتة النجاح" أهمها ترتيب الأولويات، تدريب النفس على تجنب الانفعال، للتخلص من الأفكار السلبية، وتعلم الانصات وفن الحوار.

أعقب ذلك فقرة أداء تمثيلي للفتيات لتوضيح مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على العلاقات الاجتماعية بين الأفراد، بحضور رضا الجبالي مدير المدرسة، د.رويدا دويدار، وكيل التنمية المهنية والجودة، آثار الحكيم، وكيل شئون التعليم، وأمنية الزيني مدير مكتبة طفل القوات المسلحة.

من ناحية أخرى وضمن الأنشطة المقامة بإقليم القناة وسيناء الثقافي، برئاسة أمل عبد الله، وإدارة د. شعيب خلف مدير عام الإقليم، شهد مسرح قصر ثقافة بورسعيد حفلا فنيا، أحياه فرقة بورسعيد للإنشاد الديني تضمن باقة متميزة من الابتهالات والتواشيح في أداء فردي وجماعي منها "أنت شمس، يا صلاة الزين، أنوار نبينا، المسك فاح، حبيبى محمد"، وذلك بقيادة الفنان محمد مهران، وسط تفاعل كبير من الجمهور.