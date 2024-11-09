نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره تريند "جوجل".. من هو الفنان محمد القس؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان محمد القس تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك بعد ظهوره الإعلامي في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، وكشف خلال اللقاء عن كثير من الأسرار المتعلقة بحياته الخاصة ومشواره الفني، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن محمد القس.

محمد القس

معلومات عن محمد القس

محمد القس ممثل سوري حاصل على الجنسية السعودية منذ 17 ديسمبر 2021، شارك في كثير من المسلسلات والأفلام السعودية من أبرزها مسلسل (هايبر لوب)، (رشاش) وفيلم (المغادرون). وهو حاصل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان أفلام السعودية عام 2017م.

وهو من مواليد مدينة حمص، عاش معظم حياته في المملكة العربية السعودية، ومنها كانت انطلاقته الفنية بعام 1998 بدور صغير في مسلسل خلك معي. وبدأ التمثيل في جمعية الثقافة والفنون بالرياض، وقدم عدة مسرحيات أهمها «السعالي» و«الحقيقة العارية» و«الإكليل»، في عام 2004م، بعدها قام بدور البطولة في مسلسل «الورطة»، ومنها كانت انطلاقته للأعمال التلفزيونية بمشاركة في مسلسل "غشمشم" في أجزائه الخمسة على مدى خمس سنوات حتى 2010.

أبرز أعماله الدرامية

مسلسل (المدينة الفاصلة)،مسلسل (دون فلتر) ، مسلسل (التدوينة الأخيرة) ،مسلسل (يلا نسوق)

مسلسل (هايبر لوب)، مسلسل (أم القلايد)، مسلسل (رشاش) ، مسلسل (باركود)، مسلسل (موضوع عائلي 1) ، مسلسل (موضوع عائلي 2)

مسلسل (مرزوقة)، مسلسل (سكة سفر)، مسلسل (تلت التلاته)، مسلسل (ثانوية النسيم) ، مسلسل (برغم القانون)، وغيرهم الأعمال.





أبرز أعماله السينمائية

فيلم (المغادرون)، فيلم (رهبة)، فيلم (راس براس)، فيلم (الهامور)