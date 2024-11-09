وزارة الثقافة تنظم صالون بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى للفلسفة بدار أوبرا الإسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 نوفمبر 2024 02:29 مساءً - فلسفتنا فى عصر ما بعد الاستعمار موضوع الصالون الثقافي بدار أوبرا الإسكندرية

تواصل وزارة الثقافة احتفاءها بالمناسبات الفكرية الثرية ودعم الفكر الإبداعى فى مختلف المجالات ،حيث تعقد دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن نشاطها الثقافى والفكرى صالوناً ثقافيا بعنوان "الاحتفال باليوم العالمى للفلسفة..

فلسفتنا في عصر ما بعد الإستعمار" وذلك فى السابعة مساء الإثنين ١١ نوفمبر علي مسرح سيد درويش دار أوبرا الاسكندرية .

بمشاركة الدكتورة يمنى الخولى أستاذ فلسفة العلوم ويدير اللقاء الدكتور محمود القيعي .

يشار إلى أن اليوم العالمي للفلسفة أُعلن من قبل منظمة اليونسكو و يُحتفل به كل ثالث خميس من شهر نوفمبر حيث برز فيه مفهوم الفلسفة كقيمة أساسية لتطور الفكر البشري فهي التي تمكنا من إعطاء معني للحياة عن طريق تساؤلتنا المطروحة حول الأشياء و تم الاحتفال به أول مرة عام ٢٠٠٢.

خلال الاحتفال باليوم العالمي للفلسفة في كل عام تؤكد اليونسكو القيمة الدائمة للفلسفة لتطور الفكر البشري، لكل ثقافة ولكل فرد بالشكل الذى يمكن من إعطاء معنى للحياة والعمل في السياق الدولي.