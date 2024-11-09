غداً: أمسية شعرية لنادى أدب 6 أكتوبر ضمن فعاليات وزارة الثقافة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 نوفمبر 2024 02:29 مساءً - في إطار البرنامج الفني والثقافي لوزارة وزارة الثقافة المصرية خلال شهر نوفمبر الجاري، يقيم بيت الشعر العربي بمركز إبداع الست وسيلة، خلف الجامع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية ، أمسية شعرية لشعراء نادى أدب 6 أكتوبر، في الثامنة مساء غداً (الأحد 10 نوفمبر).

يدير الأمسية الشاعر/ حاتم الاطير، ومشاركة الشعراء: يونان سعد، محمد خالد الشرقاوي، عادل محمد، عمرو البطا، إسلام بجول، محمد كمال، والشاعر محمد هشام.

يعتبر نادي أدب ٦ أكتوبر منصة للعمل الثقافي الجاد في منطقة أكتوبر والشيخ زايد، ليكون لبنة لصناعة حراك أدبي وفني واسع يستوعب الطاقات والمواهب من الأجيال الجديدة، ويضع أقدامها على أول طريق الكتابة والإبداع الفني والأدبي.