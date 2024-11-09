وزارة الثقافة تواصل أنشطتها التوعوية لتعزيز قيم المواطنة بقرى المنيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 نوفمبر 2024 02:29 مساءً - واصلت وزارة الثقافة تقديم أنشطتها وبرامجها التوعوية بقرى محافظة المنيا، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا، ضمن برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة ونبذ العنف والتطرف، الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

وشهدت قرية ريحانة التابعة لمركز ومدينة أبو قرقاص عددا من الفعاليات بمدرسة ريحانة للتعليم الأساسي، شملت محاضرة تثقيفية بعنوان "كيفية مساهمة المواطنة فى تنمية المجتمعات"، شارك بها الشاعر جابر الزهيري، وأوضح بها مفهوم المواطنة، ودور الثقافة في نشر الوعي وترسيخ الهوية الوطنية للشباب والأطفال، كما أكد دورها المهم في تعزيز قيم المواطنة والانتماء للوطن ومحاربة التطرف الفكري وعدم الانسياق نحو الشائعات، ومردود ذلك على تنمية المجتمع.

وشهدت الفعاليات المقدمة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة المنيا، برئاسة رحاب توفيق، عددا من الورش للأطفال منها ورشة للأطفال قدمتها الفنانة أسماء محمد، شرحت بها مبادئ الرسم البسيطة، إلى جانب ورشة أشغال فنية للسيدات قدمتها المدربة منال عبدالله.

وتوافد أبناء القرية على معرض إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة بأسعارها المخفضة في مختلف السلاسل.

واختتمت الفعاليات التي نفذها قصر ثقافة أبو قرقاص، بإدارة إحسان كامل، بعرض فني لفرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني، وقدمت الفرقة عددا من الأغاني الوطنية والطربية منها: "يا حبيبتي يا مصر"، "يا أغلى اسم في الوجود"، "مصر التي في خاطري" وغيرها، وسط تفاعل كبير للجمهور.